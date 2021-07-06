https://ria.ru/20210706/myasnikov-1740071053.html

Мясников назвал опасное для здоровья популярное лекарство

Мясников назвал опасное для здоровья популярное лекарство - РИА Новости, 06.07.2021

Мясников назвал опасное для здоровья популярное лекарство

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о популярном лекарстве, которое может быть опасно для здоровья. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:16

2021-07-06T12:16

2021-07-06T19:45

telegram (приложение)

португалия

финляндия

чехия

общество

александр мясников (врач)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734731710_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_f00d47b3ee697f41d682f131aee3d89f.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о популярном лекарстве, которое может быть опасно для здоровья.По его словам, в последнее время при болях в желудке все чаще принимают такие препараты, как "Омепразол" и "Пантопразол". Однако многие "по старой привычке" используют "Ранитидин", "Азантак" или "Зантак"."Знаете ли вы, что с апреля 2020 года в Америке и Европе этот препарат ("Ранитидин". — Прим. ред.) изъяли из обращения из-за высокого содержания в нем нитрозодиметиламина (потенциальный канцероген)? Мы заслуживаем хотя бы информирования об этом?!" — написал медик в своем Telegram-канале.Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид. Затем препарат отозвали власти Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канады, Италии, Испании, Польши, Португалии, Словении и Сингапура.В октябре того же года Росздравнадзор предписал не продавать "Ранитидин".

https://ria.ru/20210706/zdorove-1740029215.html

португалия

финляндия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), португалия, финляндия, чехия, общество, александр мясников (врач), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)