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Мясников назвал опасное для здоровья популярное лекарство
Мясников назвал опасное для здоровья популярное лекарство - РИА Новости, 06.07.2021
Мясников назвал опасное для здоровья популярное лекарство
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о популярном лекарстве, которое может быть опасно для здоровья. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:16
2021-07-06T12:16
2021-07-06T19:45
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александр мясников (врач)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о популярном лекарстве, которое может быть опасно для здоровья.По его словам, в последнее время при болях в желудке все чаще принимают такие препараты, как "Омепразол" и "Пантопразол". Однако многие "по старой привычке" используют "Ранитидин", "Азантак" или "Зантак"."Знаете ли вы, что с апреля 2020 года в Америке и Европе этот препарат ("Ранитидин". — Прим. ред.) изъяли из обращения из-за высокого содержания в нем нитрозодиметиламина (потенциальный канцероген)? Мы заслуживаем хотя бы информирования об этом?!" — написал медик в своем Telegram-канале.Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид. Затем препарат отозвали власти Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канады, Италии, Испании, Польши, Португалии, Словении и Сингапура.В октябре того же года Росздравнадзор предписал не продавать "Ранитидин".
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telegram (приложение), португалия, финляндия, чехия, общество, александр мясников (врач), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Мясников назвал опасное для здоровья популярное лекарство
12:16 06.07.2021 (обновлено: 19:45 06.07.2021)
Доктор Мясников назвал популярное в России лекарство, грозящее проблемами со здоровьем