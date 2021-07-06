https://ria.ru/20210706/mvd-1740114514.html

В МВД назвали избиение тамбовского экоактивиста заказным

В МВД назвали избиение тамбовского экоактивиста заказным - РИА Новости, 06.07.2021

В МВД назвали избиение тамбовского экоактивиста заказным

МВД РФ считает избиение экологического активиста в Тамбовской области заказным, исполнителям обещали "крупную сумму", заявила журналистам во вторник официальный РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:38

2021-07-06T15:38

2021-07-06T15:38

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

тамбовская область

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МВД РФ считает избиение экологического активиста в Тамбовской области заказным, исполнителям обещали "крупную сумму", заявила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.Накануне сообщалось, что в Тамбовской области задержан четвертый участник нападения на активиста, готовившего обращение к президенту Владимиру Путину на прямую линию."Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Берёзовка носило заказной характер и за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма. Полиция принимает меры по установлению и задержанию заказчика преступления", – заявила Волк.Информация об избиении активиста Романа Герасимова изначально появилась на страницах тамбовских интернет-групп и в местных Telegram-каналах. В минувший четверг на Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета записал видео для прямой линии с Путиным с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, у дома напали неизвестные.Мужчине, по сообщениям в соцсетях, нанесли три ножевых ранения, днем ранее ему "порезали колесо автомобиля". В этой связи, как отметила Волк, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержанные, по ее словам, дали признательные показания.

https://ria.ru/20210701/proisshestvie-1739449416.html

https://ria.ru/20210702/kreml-1739576144.html

тамбовская область

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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), тамбовская область, происшествия