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В МВД назвали избиение тамбовского экоактивиста заказным
В МВД назвали избиение тамбовского экоактивиста заказным - РИА Новости, 06.07.2021
В МВД назвали избиение тамбовского экоактивиста заказным
МВД РФ считает избиение экологического активиста в Тамбовской области заказным, исполнителям обещали "крупную сумму", заявила журналистам во вторник официальный РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:38
2021-07-06T15:38
2021-07-06T15:38
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
тамбовская область
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МВД РФ считает избиение экологического активиста в Тамбовской области заказным, исполнителям обещали "крупную сумму", заявила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.Накануне сообщалось, что в Тамбовской области задержан четвертый участник нападения на активиста, готовившего обращение к президенту Владимиру Путину на прямую линию."Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Берёзовка носило заказной характер и за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма. Полиция принимает меры по установлению и задержанию заказчика преступления", – заявила Волк.Информация об избиении активиста Романа Герасимова изначально появилась на страницах тамбовских интернет-групп и в местных Telegram-каналах. В минувший четверг на Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета записал видео для прямой линии с Путиным с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, у дома напали неизвестные.Мужчине, по сообщениям в соцсетях, нанесли три ножевых ранения, днем ранее ему "порезали колесо автомобиля". В этой связи, как отметила Волк, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержанные, по ее словам, дали признательные показания.
https://ria.ru/20210701/proisshestvie-1739449416.html
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), тамбовская область, происшествия
В МВД назвали избиение тамбовского экоактивиста заказным
МВД считает избиение в Тамбовской области экоактивиста, звонившему Путину, заказным