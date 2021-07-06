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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/mutatsii-1740156577.html
В Бразилии обнаружили три новые мутации штамма коронавируса "гамма"
В Бразилии обнаружили три новые мутации штамма коронавируса "гамма" - РИА Новости, 06.07.2021
В Бразилии обнаружили три новые мутации штамма коронавируса "гамма"
Ученые Бразилии обнаружили три новых варианта штамма "гамма" коронавируса, которые могут получить распространение в ближайшее время, сообщает портал UOL со... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:42
2021-07-06T18:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
амазонас
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл – РИА Новости. Ученые Бразилии обнаружили три новых варианта штамма "гамма" коронавируса, которые могут получить распространение в ближайшее время, сообщает портал UOL со ссылкой на вирусолога Фелипе Навеку из научного объединения Fiocruz."В штате Амазонас (на северо-западе страны - ред.) у нас циркулирует вариант P.1. Проблема заключается в том, что он эволюционирует. Мы говорим о возникновении трех подвидов", - приводит портал слова ученого.Вероятно, эти три подвида будут распространяться не только в штате Амазонас, но и в других регионах Бразилии в ближайшие месяцы, кроме того, они могут оказаться более устойчивыми, чем исходный штамм "гамма", считают специалисты.Один из подвидов похож на штамм "дельта", который появился в Индии и распространился по всему миру, но точно сказать, как будут вести себя новые штаммы, пока не представляется возможным, отмечают ученые.
https://ria.ru/20210706/rassadnik-1740110367.html
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740051281.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, амазонас, бразилия, индия
В Бразилии обнаружили три новые мутации штамма коронавируса "гамма"
18:42 06.07.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / CDC

Портал UOL: ученые в Бразилии обнаружили три новых варианта штамма "гамма" коронавируса

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл – РИА Новости. Ученые Бразилии обнаружили три новых варианта штамма "гамма" коронавируса, которые могут получить распространение в ближайшее время, сообщает портал UOL со ссылкой на вирусолога Фелипе Навеку из научного объединения Fiocruz.
"В штате Амазонас (на северо-западе страны - ред.) у нас циркулирует вариант P.1. Проблема заключается в том, что он эволюционирует. Мы говорим о возникновении трех подвидов", - приводит портал слова ученого.
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Вероятно, эти три подвида будут распространяться не только в штате Амазонас, но и в других регионах Бразилии в ближайшие месяцы, кроме того, они могут оказаться более устойчивыми, чем исходный штамм "гамма", считают специалисты.
Один из подвидов похож на штамм "дельта", который появился в Индии и распространился по всему миру, но точно сказать, как будут вести себя новые штаммы, пока не представляется возможным, отмечают ученые.
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