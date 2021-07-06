https://ria.ru/20210706/mrot-1740178568.html

Минтруд назвал минимальный размер оплаты труда на 2022 год

Минтруд назвал минимальный размер оплаты труда на 2022 год - РИА Новости, 07.07.2021

Минтруд назвал минимальный размер оплаты труда на 2022 год

В 2022 году минимальный размер оплаты труда в России составит 13 617 рублей, заявили в пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-06T22:09

2021-07-06T22:09

2021-07-07T00:04

россия

мрот

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В 2022 году минимальный размер оплаты труда в России составит 13 617 рублей, заявили в пресс-служба Минтруда."Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4% <...>. Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещен на портале regulation.gov.ru", — говорится в сообщении.Как напомнили в ведомстве, по новой методике минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум рассчитывают исходя из медианной заработной платы и медианного среднедушевого дохода. Для МРОТ это соотношение — 42%, для ПМ — 44,2%. Медианную зарплату рассчитывает Росстат. Она представляет такой размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан.Согласно данным Росстата, в 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года.Согласно пояснительной записке, принятие этого проекта способствует повышению заработной платы около 4,7 миллиона работников.

https://ria.ru/20210701/minimum-1739501885.html

https://ria.ru/20210525/sotspomosch-1733780855.html

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россия, мрот, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество