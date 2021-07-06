https://ria.ru/20210706/moskva-1740032503.html

Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного смс-сообщением

Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного смс-сообщением - РИА Новости, 06.07.2021

Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного смс-сообщением

Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного на телефоны по смс, для этого при вакцинации рекомендуется оставлять телефонный номер и номер СНИЛС,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:25

2021-07-06T08:25

2021-07-06T08:25

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москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного на телефоны по смс, для этого при вакцинации рекомендуется оставлять телефонный номер и номер СНИЛС, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Москвичам рекомендуется при вакцинации от COVID-19 оставлять номер телефона и номер СНИЛС. Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например, "Спутником Лайт", придет ссылка на QR-код по СМС. Номер СНИЛС нужен для исключения ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах. Кроме того, очень важно внимательно проверять свои данные - ФИО, номер паспорта и год рождения - это также поможет легко получить QR-код любым из доступных способов", - говорится в сообщении.Отмечается, что началась и рассылка смс-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который подтверждает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.

https://ria.ru/20210705/kod-1739967474.html

https://ria.ru/20210705/qr-1739935920.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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