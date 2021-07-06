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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/moskva-1740032503.html
Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного смс-сообщением
Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного смс-сообщением - РИА Новости, 06.07.2021
Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного смс-сообщением
Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного на телефоны по смс, для этого при вакцинации рекомендуется оставлять телефонный номер и номер СНИЛС,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T08:25
2021-07-06T08:25
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного на телефоны по смс, для этого при вакцинации рекомендуется оставлять телефонный номер и номер СНИЛС, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Москвичам рекомендуется при вакцинации от COVID-19 оставлять номер телефона и номер СНИЛС. Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например, "Спутником Лайт", придет ссылка на QR-код по СМС. Номер СНИЛС нужен для исключения ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах. Кроме того, очень важно внимательно проверять свои данные - ФИО, номер паспорта и год рождения - это также поможет легко получить QR-код любым из доступных способов", - говорится в сообщении.Отмечается, что началась и рассылка смс-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который подтверждает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
https://ria.ru/20210705/kod-1739967474.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного смс-сообщением
08:25 06.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного на телефоны по смс

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного на телефоны по смс, для этого при вакцинации рекомендуется оставлять телефонный номер и номер СНИЛС, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Москвичам рекомендуется при вакцинации от COVID-19 оставлять номер телефона и номер СНИЛС. Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например, "Спутником Лайт", придет ссылка на QR-код по СМС. Номер СНИЛС нужен для исключения ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах. Кроме того, очень важно внимательно проверять свои данные - ФИО, номер паспорта и год рождения - это также поможет легко получить QR-код любым из доступных способов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что началась и рассылка смс-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.
С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который подтверждает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
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