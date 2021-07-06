https://ria.ru/20210706/moskalkova-1740110131.html

Заболевшая COVID-19 Москалькова поблагодарила всех за пожелания здоровья

Заболевшая COVID-19 Москалькова поблагодарила всех за пожелания здоровья - РИА Новости, 06.07.2021

Заболевшая COVID-19 Москалькова поблагодарила всех за пожелания здоровья

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова вышла на связь в Instagram и поблагодарила всех за пожелания здоровья. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:18

2021-07-06T15:18

2021-07-06T15:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова вышла на связь в Instagram и поблагодарила всех за пожелания здоровья.Ранее источник в аппарате омбудсмена сообщил РИА Новости, что Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19."Дорогие друзья! Благодарю вас за поддержку и пожелания выздоровления. Извините, что не смогла ответить каждому из-за самочувствия. Ваши сопереживания окрыляют и дают силы. Берегите себя, пожалуйста", - написала она в Instagram.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, общество