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Заболевшая COVID-19 Москалькова поблагодарила всех за пожелания здоровья
Заболевшая COVID-19 Москалькова поблагодарила всех за пожелания здоровья - РИА Новости, 06.07.2021
Заболевшая COVID-19 Москалькова поблагодарила всех за пожелания здоровья
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова вышла на связь в Instagram и поблагодарила всех за пожелания здоровья. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:18
2021-07-06T15:18
2021-07-06T15:18
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова вышла на связь в Instagram и поблагодарила всех за пожелания здоровья.Ранее источник в аппарате омбудсмена сообщил РИА Новости, что Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19."Дорогие друзья! Благодарю вас за поддержку и пожелания выздоровления. Извините, что не смогла ответить каждому из-за самочувствия. Ваши сопереживания окрыляют и дают силы. Берегите себя, пожалуйста", - написала она в Instagram.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, общество
Заболевшая COVID-19 Москалькова поблагодарила всех за пожелания здоровья
Заболевшая COVID-19 Татьяна Москалькова поблагодарила всех за пожелания здоровья