https://ria.ru/20210706/moschi-1740127444.html

В РПЦ рассказали, как проверяют подлинность мощей

В РПЦ рассказали, как проверяют подлинность мощей - РИА Новости, 06.07.2021

В РПЦ рассказали, как проверяют подлинность мощей

Объявление об обретении мощей (останков людей, канонизированных Церковью) проводится только после их всестороннего научного исследования, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:51

2021-07-06T16:51

2021-07-06T16:51

религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Объявление об обретении мощей (останков людей, канонизированных Церковью) проводится только после их всестороннего научного исследования, рассказал РИА Новости глава Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий.По данным сайта РПЦ, Синодальная комиссия по канонизации святых была образована в 1989 году и занимается "подготовкой материалов к канонизации подвижников веры и представлением их святейшему патриарху и священному синоду". С момента основания и до 2011 года председателем комиссии был митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а с 2011 года и до настоящего времени комиссию возглавляет игумен Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий.По словам епископа Панкратия, мощи обретаются после официальной канонизации (прославления Церковью человека как святого). Процесс проверки подлинности мощей начинается с запроса правящего архиерея (главы епархии или митрополии) к патриарху Московскому и вся Руси с просьбой благословить обретение мощей святого, после чего формируется группа по обретению мощей, в которую входят археологи, антропологи, судмедэксперты, представители епархии и Синодальной комиссии по канонизации святых, поясняет ее глава."Останки освидетельствуют, эксперты приступают к их изучению. Затем результаты сопоставляют с имеющимися историческими данными, составляется заключение. Без такого исследования обретение мощей не происходит: если в 90-е годы это было, потому что не был установлен порядок, то сейчас это невозможно", - сказал епископ Панкратий.Он отметил, что не так давно было проведено повторное исследование мощей святого Костмы Верхотурского, мощи которого были обретены в 90-е годы. "По поручению святейшего патриарха эти мощи исследовали, потому что не было документов об их обретении. Подлинность мощей подтвердилась. Но перепроверяют мощи редко", - пояснил архиерей.В среднем, по его словам, за год в комиссии объявляют об обретении около пяти мощей и "по каждым из них проводят исследования с участием экспертов из светских учреждений". "С 2011 года, когда я возглавил комиссию, не было случаев, чтобы подлинность мощей не подтверждалась", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20200308/1568290902.html

https://ria.ru/20170525/1495090511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь