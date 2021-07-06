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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210706/mitropolit-1740183005.html
Митрополит Тихон призвал перенести богослужения на улицу
Митрополит Тихон призвал перенести богослужения на улицу - РИА Новости, 06.07.2021
Митрополит Тихон призвал перенести богослужения на улицу
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) призвал псковских священников перенести богослужения на открытый воздух в связи с распространением... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T23:59
2021-07-06T23:59
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
митрополит тихон (шевкунов)
коронавирусы
русская православная церковь
псковская область
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) призвал псковских священников перенести богослужения на открытый воздух в связи с распространением коронавирусной инфекции."Я прошу всех священников нашей епархии, игуменов и игумений монастырей: если в ваших храмах много прихожан - переносите, пожалуйста, богослужения на улицу. Через 2-3 недели из Питера, из Москвы, вместе с паломниками и дачниками и ковид придет к нам", - сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте Псковской епархии.Митрополит Тихон также призвал к соблюдению необходимых мер предосторожности против распространения инфекции в детских православных лагерях. "Проверяйте приехавших детей и воспитателей на тесты ПЦР, причем неоднократно, и только после этого разрешайте им присутствовать в монастырях и жить в этом лагере", - добавил архиерей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, митрополит тихон (шевкунов), коронавирусы, русская православная церковь, псковская область, псков
Митрополит Тихон призвал перенести богослужения на улицу
23:59 06.07.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМитрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Митрополит Тихон призвал псковских священников служить на улице из-за пандемии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) призвал псковских священников перенести богослужения на открытый воздух в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"Я прошу всех священников нашей епархии, игуменов и игумений монастырей: если в ваших храмах много прихожан - переносите, пожалуйста, богослужения на улицу. Через 2-3 недели из Питера, из Москвы, вместе с паломниками и дачниками и ковид придет к нам", - сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте Псковской епархии.
Митрополит Тихон также призвал к соблюдению необходимых мер предосторожности против распространения инфекции в детских православных лагерях. "Проверяйте приехавших детей и воспитателей на тесты ПЦР, причем неоднократно, и только после этого разрешайте им присутствовать в монастырях и жить в этом лагере", - добавил архиерей.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Митрополит Тихон (Шевкунов)КоронавирусыРусская православная церковьПсковская областьПсков
 
 
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