https://ria.ru/20210706/mitropolit-1740181770.html

Митрополит Тихон благословил прихожан прививаться от коронавируса

Митрополит Тихон благословил прихожан прививаться от коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021

Митрополит Тихон благословил прихожан прививаться от коронавируса

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) благословил прихожан епархии вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T23:30

2021-07-06T23:30

2021-07-06T23:39

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) благословил прихожан епархии вакцинироваться от коронавируса."Я как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за вверенную мне паству, конечно же, безусловно, благословляю прислушаться ко всем рекомендациям государственной санитарной службы России и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни - ковида. Я беру на себя эту ответственность за рекомендации и, конечно же, отвечаю. Я считаю, что это справедливо. Время пустых слов кончилось", - сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте Псковской епархии.В октябре прошлого года митрополит сообщил РИА Новости, что сделал прививку, однако продолжает носить маску."Сегодня ничто эту болезнь не остановит, кроме вакцинации. Сейчас у нас вакцинация добровольная, и это позиция государства, это надо принимать как данность", - добавил в обращении митрополит.

https://ria.ru/20210705/grekh-1739899224.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, митрополит тихон (шевкунов), коронавирусы, здоровье - общество, русская православная церковь