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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210706/mitropolit-1740181770.html
Митрополит Тихон благословил прихожан прививаться от коронавируса
Митрополит Тихон благословил прихожан прививаться от коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021
Митрополит Тихон благословил прихожан прививаться от коронавируса
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) благословил прихожан епархии вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T23:30
2021-07-06T23:39
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) благословил прихожан епархии вакцинироваться от коронавируса."Я как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за вверенную мне паству, конечно же, безусловно, благословляю прислушаться ко всем рекомендациям государственной санитарной службы России и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни - ковида. Я беру на себя эту ответственность за рекомендации и, конечно же, отвечаю. Я считаю, что это справедливо. Время пустых слов кончилось", - сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте Псковской епархии.В октябре прошлого года митрополит сообщил РИА Новости, что сделал прививку, однако продолжает носить маску."Сегодня ничто эту болезнь не остановит, кроме вакцинации. Сейчас у нас вакцинация добровольная, и это позиция государства, это надо принимать как данность", - добавил в обращении митрополит.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, митрополит тихон (шевкунов), коронавирусы, здоровье - общество, русская православная церковь
Митрополит Тихон благословил прихожан прививаться от коронавируса
23:30 06.07.2021 (обновлено: 23:39 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Митрополит Тихон благословил прихожан прививаться от коронавируса

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) благословил прихожан епархии вакцинироваться от коронавируса.
"Я как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за вверенную мне паству, конечно же, безусловно, благословляю прислушаться ко всем рекомендациям государственной санитарной службы России и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни - ковида. Я беру на себя эту ответственность за рекомендации и, конечно же, отвечаю. Я считаю, что это справедливо. Время пустых слов кончилось", - сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте Псковской епархии.
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18 июня, 12:41
В октябре прошлого года митрополит сообщил РИА Новости, что сделал прививку, однако продолжает носить маску.
"Сегодня ничто эту болезнь не остановит, кроме вакцинации. Сейчас у нас вакцинация добровольная, и это позиция государства, это надо принимать как данность", - добавил в обращении митрополит.
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