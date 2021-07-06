https://ria.ru/20210706/mid-1740065613.html

МИД призвал Запад "не соваться" в Черное море

МИД призвал Запад "не соваться" в Черное море - РИА Новости, 06.07.2021

МИД призвал Запад "не соваться" в Черное море

Великобритании и ее союзникам не следует "соваться" в Черное море, нарушая границы России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:42

2021-07-06T11:42

2021-07-06T14:55

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

в мире

черное море

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Великобритании и ее союзникам не следует "соваться" в Черное море, нарушая границы России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.Говоря об инциденте с эсминцем Defender, дипломат отметил, что Лондон и Вашингтон "стремятся потакать" Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом.Он назвал инцидент с британским кораблем провокацией."С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться. Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше", — сказал он.Он подчеркнул, что Москва "готова дать отпор любому авантюристу", и поэтому призвал оставить Черное море мирным.Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.Владимир Путин назвал действия Великобритании провокацией и проявлением неуважения к выбору крымчан. При этом он выразил уверенность, что даже если бы российские моряки потопили эсминец, это не спровоцировало бы полномасштабный конфликт, поскольку на Западе понимают, что не могут выйти из такого противостояния победителями.

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/nato-1739831691.html

https://ria.ru/20210701/zakharova-1739456839.html

https://ria.ru/20210701/nato-1739333257.html

россия

черное море

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире, черное море