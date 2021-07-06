https://ria.ru/20210706/mfts-1740124406.html

Москвичи с QR-кодом смогут получить услуги в МФЦ без предзаписи

Москвичи с QR-кодом смогут получить услуги в МФЦ без предзаписи - РИА Новости, 06.07.2021

Москвичи с QR-кодом смогут получить услуги в МФЦ без предзаписи

Вакцинированные москвичи с QR-кодом смогут получить услуги в МФЦ без предварительной записи, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных МФЦ. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:34

2021-07-06T16:34

2021-07-06T16:34

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вакцинированные москвичи с QR-кодом смогут получить услуги в МФЦ без предварительной записи, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных МФЦ."Заявители, которые прошли вакцинацию от COVID-19, могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для оформления документов необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата", - сообщили в пресс-службе.В пресс-службе напомнили, что с середины июня центры госуслуг работают в новом формате - такие услуги, как регистрация рождения, брака, оформление паспорта РФ, выдача социальной карты, полиса ОМС, доступны для заявителей без предварительной записи. Также без предварительной записи можно получить результаты и забрать готовый документ в окнах приема центров госуслуг."Для остальных услуг предусмотрена предварительная запись на портале mos.ru. Запись носит персональный характер – заявитель, который собирается прийти в центр за получением услуги, должен записаться на прием через свой личный кабинет на портале. Убедительная просьба приходить в центры строго в назначенное время. В случае опоздания администратор не сможет выдать талон на получение услуги", - напомнили в пресс-службе МФЦ.

https://ria.ru/20210706/moskva-1740032503.html

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