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Росавиация рассказала о метеоусловиях в районе, где пропал Ан-26
Росавиация рассказала о метеоусловиях в районе, где пропал Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021
Росавиация рассказала о метеоусловиях в районе, где пропал Ан-26
Метеоусловия в момент посадки в аэропорту назначения самолёта Ан-26, пропавшего на Камчатке, были сложными: наблюдались туман и облачность, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:12
2021-07-06T10:09
крушение ан-26 на камчатке
палана
петропавловск-камчатский
ан-26
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Метеоусловия в момент посадки в аэропорту назначения самолёта Ан-26, пропавшего на Камчатке, были сложными: наблюдались туман и облачность, сообщает Росавиация.Ведомство отмечает, что примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения потеряна радиосвязь с экипажем самолета Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие" и выполнявшего регулярный пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Экипаж должен был произвести посадку в 05.50 мск, на связь по всем имеющимся каналам он не выходит, на борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По информации Росавиации, в 05.55 московского времени (14.55 местного времени) в аэропорту Палана объявили тревогу и начали поиски."Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными. Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 метров и сплошной облачности на высоте 720 метров, расположенные в районе горы закрыты облачностью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210706/an-26-1740035792.html
палана
петропавловск-камчатский
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крушение ан-26 на камчатке, палана, петропавловск-камчатский, ан-26, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), камчатский край, происшествия
Росавиация рассказала о метеоусловиях в районе, где пропал Ан-26
09:12 06.07.2021 (обновлено: 10:09 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын

Метеоусловия в момент посадки Ан-26 на камчатке были сложными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Метеоусловия в момент посадки в аэропорту назначения самолёта Ан-26, пропавшего на Камчатке, были сложными: наблюдались туман и облачность, сообщает Росавиация.
Ведомство отмечает, что примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения потеряна радиосвязь с экипажем самолета Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие" и выполнявшего регулярный пассажирский рейс Петропавловск-КамчатскийПалана. Экипаж должен был произвести посадку в 05.50 мск, на связь по всем имеющимся каналам он не выходит, на борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По информации Росавиации, в 05.55 московского времени (14.55 местного времени) в аэропорту Палана объявили тревогу и начали поиски.
"Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными. Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 метров и сплошной облачности на высоте 720 метров, расположенные в районе горы закрыты облачностью", - говорится в сообщении.
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Крушение Ан-26 на КамчаткеПаланаПетропавловск-КамчатскийАн-26Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Камчатский крайПроисшествия
 
 
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