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В Нижнем Новгороде обнаружили шесть майнинговых ферм в заброшенном сарае
В Нижнем Новгороде обнаружили шесть майнинговых ферм в заброшенном сарае - РИА Новости, 06.07.2021
В Нижнем Новгороде обнаружили шесть майнинговых ферм в заброшенном сарае
Специалисты "Нижновэнерго" пресекли деятельность шести ферм недобросовестных майнеров, установивших оборудование в бесхозном сарае, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:58
2021-07-06T13:58
россия
россети
нижновэнерго
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл — РИА Новости. Специалисты "Нижновэнерго" пресекли деятельность шести ферм недобросовестных майнеров, установивших оборудование в бесхозном сарае, сообщается на сайте компании."Работники подразделения безопасности "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" совместно с сотрудниками отдела полиции № 7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду в ходе проверки обнаружили сарай, где были размещены шесть майнинговых ферм. Установлено, что сарай незаконно подключен к сетям филиала "Нижновэнерго" через воздушные линии электропередачи", - говорится в сообщении.В результате проверки был составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии в объеме 218 тысяч киловатт-час. Сумма нанесенного энергокомпании ущерба составила 1,8 миллиона рублей."На момент проверки собственник сарая не был установлен. Со слов местных жителей, двое неизвестных мужчин самовольно оборудовали помещение сарая и разметили в нём майнинговые фермы", - отмечается в сообщении.
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россия, россети, нижновэнерго, нижний новгород, происшествия
В Нижнем Новгороде обнаружили шесть майнинговых ферм в заброшенном сарае
13:58 06.07.2021
 
© Depositphotos / ScharfsinnМайнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Depositphotos / Scharfsinn

В Нижнем Новгороде пресекли деятельность шести майнинговых ферм в бесхозном сарае

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл — РИА Новости. Специалисты "Нижновэнерго" пресекли деятельность шести ферм недобросовестных майнеров, установивших оборудование в бесхозном сарае, сообщается на сайте компании.
"Работники подразделения безопасности "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" совместно с сотрудниками отдела полиции № 7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду в ходе проверки обнаружили сарай, где были размещены шесть майнинговых ферм. Установлено, что сарай незаконно подключен к сетям филиала "Нижновэнерго" через воздушные линии электропередачи", - говорится в сообщении.
В результате проверки был составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии в объеме 218 тысяч киловатт-час. Сумма нанесенного энергокомпании ущерба составила 1,8 миллиона рублей.
"На момент проверки собственник сарая не был установлен. Со слов местных жителей, двое неизвестных мужчин самовольно оборудовали помещение сарая и разметили в нём майнинговые фермы", - отмечается в сообщении.
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РоссияРоссетиНижновэнергоНижний НовгородПроисшествия
 
 
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