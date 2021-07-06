https://ria.ru/20210706/maksim-1740088894.html

"Надежда есть": духовник МакSим рассказал о состоянии певицы

"Надежда есть": духовник МакSим рассказал о состоянии певицы - РИА Новости, 06.07.2021

"Надежда есть": духовник МакSим рассказал о состоянии певицы

Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:37

2021-07-06T13:37

2021-07-06T16:12

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов).Ранее он рассказал, что соборовал и причастил артистку."Пока ситуация медицински очень тягостная: кислород и кровь питает автоматически и так далее. Но тем не менее организм живет и сопротивляется, и надежды хоть и трепетные, но есть", — объяснил он.По словам игумена, более точной информацией сможет поделиться на днях, если ему удастся посетить Абросимову."Состояние ее известно: она находится в бессознательном состоянии, это никто не опровергал. И мои впечатления о том, как она причастилась — благодатно, с пониманием, с открытыми, понимающими и радостными глазами, — это ничто не отменяет, к сожалению, из тех медицинских показаний, которые остаются. Это наша духовная радость, надежда на ее помилование и воздвижение", — добавил духовник МакSим.Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких более двух недель назад, все это время она находится в искусственной коме, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.

https://ria.ru/20210705/prichastie-1739932187.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/maksim-1740006097.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, коронавирус covid-19, религия, новости культуры, шоу-бизнес