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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210706/maksim-1740088894.html
"Надежда есть": духовник МакSим рассказал о состоянии певицы
"Надежда есть": духовник МакSим рассказал о состоянии певицы - РИА Новости, 06.07.2021
"Надежда есть": духовник МакSим рассказал о состоянии певицы
Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:37
2021-07-06T16:12
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов).Ранее он рассказал, что соборовал и причастил артистку."Пока ситуация медицински очень тягостная: кислород и кровь питает автоматически и так далее. Но тем не менее организм живет и сопротивляется, и надежды хоть и трепетные, но есть", — объяснил он.По словам игумена, более точной информацией сможет поделиться на днях, если ему удастся посетить Абросимову."Состояние ее известно: она находится в бессознательном состоянии, это никто не опровергал. И мои впечатления о том, как она причастилась — благодатно, с пониманием, с открытыми, понимающими и радостными глазами, — это ничто не отменяет, к сожалению, из тех медицинских показаний, которые остаются. Это наша духовная радость, надежда на ее помилование и воздвижение", — добавил духовник МакSим.Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких более двух недель назад, все это время она находится в искусственной коме, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
https://ria.ru/20210705/prichastie-1739932187.html
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культура, коронавирус covid-19, религия, новости культуры, шоу-бизнес

"Надежда есть": духовник МакSим рассказал о состоянии певицы

13:37 06.07.2021 (обновлено: 16:12 06.07.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов).
Ранее он рассказал, что соборовал и причастил артистку.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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"Пока ситуация медицински очень тягостная: кислород и кровь питает автоматически и так далее. Но тем не менее организм живет и сопротивляется, и надежды хоть и трепетные, но есть", — объяснил он.
По словам игумена, более точной информацией сможет поделиться на днях, если ему удастся посетить Абросимову.
"Состояние ее известно: она находится в бессознательном состоянии, это никто не опровергал. И мои впечатления о том, как она причастилась — благодатно, с пониманием, с открытыми, понимающими и радостными глазами, — это ничто не отменяет, к сожалению, из тех медицинских показаний, которые остаются. Это наша духовная радость, надежда на ее помилование и воздвижение", — добавил духовник МакSим.
Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких более двух недель назад, все это время она находится в искусственной коме, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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