Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе
11:05 06.07.2021 (обновлено: 12:33 06.07.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Лукашенко заявил, что применение Западом санкций является шантажом в международном масштабе
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении республики является шантажом в международном масштабе.
"По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - заявил во вторник Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам. Его слова приводит Sputnik.Беларусь.
Глава белорусского государства отметил, что" очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны". По его словам, это "пониманию не может поддаваться". "Но объясняется тем, что "демократичной" и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий", - сказал Лукашенко.
Он констатировал, что "они (страны Запада – ред.) начали новый поход на Восток". "Не надо много доказательств для этого. Санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции - против Российской Федерации", - заявил белорусской президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
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