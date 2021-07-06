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Лавров предостерег США от попытки вести диалог с Россией с позиции силы
Лавров предостерег США от попытки вести диалог с Россией с позиции силы - РИА Новости, 06.07.2021
Лавров предостерег США от попытки вести диалог с Россией с позиции силы
В Вашингтоне должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T02:12
2021-07-06T02:22
россия
сергей лавров
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Вашингтоне должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".Так он прокомментировал нотации и требования американской стороны, последовавшие после саммита двух стран в Женеве.По словам Лаврова, Владимир Путин четко обозначил, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало, однако сразу по завершении переговоров официальные американские лица, включая участников женевской встречи, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации", а также стали выдвигать требования к России, сопровождаемые угрозами нового давления, добавил Лавров.При сама встреча лидеров двух государств проходила в ином ключе, подчеркнул он.Он отметил, что "высказавшись в принципиальном ключе, стороны продемонстрировали желание понять друг друга".Как заявил российский министр, главным итогом саммита можно считать, "пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами", которая, "как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга".Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По словам российского лидера, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
https://ria.ru/20210706/lavrov-1740023566.html
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россия
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россия, сергей лавров, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Лавров предостерег США от попытки вести диалог с Россией с позиции силы
02:12 06.07.2021 (обновлено: 02:22 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Лавров предостерег США от попытки вести диалог с Россией с позиции силы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Вашингтоне должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".
Так он прокомментировал нотации и требования американской стороны, последовавшие после саммита двух стран в Женеве.
"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал – на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", — отметил глава российского МИД.
По словам Лаврова, Владимир Путин четко обозначил, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало, однако сразу по завершении переговоров официальные американские лица, включая участников женевской встречи, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации", а также стали выдвигать требования к России, сопровождаемые угрозами нового давления, добавил Лавров.
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При сама встреча лидеров двух государств проходила в ином ключе, подчеркнул он.

"По нашему мнению, российско-американский саммит прошел в откровенном и деловом ключе. Удалось подробно обсудить ситуацию в двусторонних делах, обменяться соображениями по проблематике стратегической стабильности, контроля над вооружениями, по региональным конфликтам", — сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Он отметил, что "высказавшись в принципиальном ключе, стороны продемонстрировали желание понять друг друга".
Как заявил российский министр, главным итогом саммита можно считать, "пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами", которая, "как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга".
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По словам российского лидера, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
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