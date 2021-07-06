https://ria.ru/20210706/latviya-1740095374.html

В Латвии возникла критическая ситуация с запасами крови

В Латвии возникла критическая ситуация с запасами крови - РИА Новости, 06.07.2021

В Латвии возникла критическая ситуация с запасами крови

Критическая ситуация возникла в Латвии с запасами донорской крови, из-за ее нехватки в стране могут начать отменять операции, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:12

2021-07-06T14:12

2021-07-06T14:12

донорство

латвия

в мире

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РИГА, 6 июл – РИА Новости. Критическая ситуация возникла в Латвии с запасами донорской крови, из-за ее нехватки в стране могут начать отменять операции, говорится в сообщении государственного центра доноров крови.“Дорогие доноры. Ситуация критическая. Если в ближайшее время не будут пополнены запасы крови, то больницам придется отменять операции”, - говорится в сообщении центра в Twitter во вторникЦентр призывает граждан Латвии сдавать кровь всех групп.

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/donor-1736469962.html

латвия

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донорство, латвия, в мире