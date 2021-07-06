https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740120015.html

Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса

Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса - РИА Новости, 06.07.2021

Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно решить экологические проблемы Кузбасса, которые очень чувствительны и значимы для людей. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:12

2021-07-06T16:12

2021-07-06T18:30

общество

россия

владимир путин

кемеровская область

экология

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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно решить экологические проблемы Кузбасса, которые очень чувствительны и значимы для людей."Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.

https://ria.ru/20210706/putin-1740119403.html

россия

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общество, россия, владимир путин, кемеровская область, экология