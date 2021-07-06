https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740120015.html
Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса
Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса - РИА Новости, 06.07.2021
Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно решить экологические проблемы Кузбасса, которые очень чувствительны и значимы для людей. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:12
2021-07-06T16:12
2021-07-06T18:30
общество
россия
владимир путин
кемеровская область
экология
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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно решить экологические проблемы Кузбасса, которые очень чувствительны и значимы для людей."Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.
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общество, россия, владимир путин, кемеровская область, экология
Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса
16:12 06.07.2021 (обновлено: 18:30 06.07.2021)
Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса