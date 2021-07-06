https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740106853.html

Путин обсудит с правительством оперативные вопросы и развитие Кузбасса

Путин обсудит с правительством оперативные вопросы и развитие Кузбасса - РИА Новости, 06.07.2021

Путин обсудит с правительством оперативные вопросы и развитие Кузбасса

Президент Владимир Путин в среду обсудит с руководством правительства РФ оперативные вопросы и развитие Кузбасса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:06

2021-07-06T15:06

2021-07-06T15:06

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин в среду обсудит с руководством правительства РФ оперативные вопросы и развитие Кузбасса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Завтра у президента тоже насыщенный рабочий день, завтра будет у него встреча с руководством правительства. Повестка дня - план развития Кузбасса, профильный доклад будет (вице-премьера Марата) Хуснуллина в открытой части, в закрытой части будут профильные доклады (первого вице-премьера Андрея) Белоусова, (помощника президента по экономическим вопросам Максима) Орешкина. Ну и оперативные вопросы традиционно будут рассматриваться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210706/putin-1740026619.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика