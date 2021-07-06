https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740106853.html
Путин обсудит с правительством оперативные вопросы и развитие Кузбасса
Путин обсудит с правительством оперативные вопросы и развитие Кузбасса - РИА Новости, 06.07.2021
Путин обсудит с правительством оперативные вопросы и развитие Кузбасса
Президент Владимир Путин в среду обсудит с руководством правительства РФ оперативные вопросы и развитие Кузбасса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:06
2021-07-06T15:06
2021-07-06T15:06
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739442073_0:141:3099:1884_1920x0_80_0_0_e5b28cf807e3b4d71f19810149f2c035.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин в среду обсудит с руководством правительства РФ оперативные вопросы и развитие Кузбасса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Завтра у президента тоже насыщенный рабочий день, завтра будет у него встреча с руководством правительства. Повестка дня - план развития Кузбасса, профильный доклад будет (вице-премьера Марата) Хуснуллина в открытой части, в закрытой части будут профильные доклады (первого вице-премьера Андрея) Белоусова, (помощника президента по экономическим вопросам Максима) Орешкина. Ну и оперативные вопросы традиционно будут рассматриваться", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210706/putin-1740026619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739442073_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_b2bc708ef3ec6f9345e5b6992b0e691c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Путин обсудит с правительством оперативные вопросы и развитие Кузбасса
Путин обсудит с правительством оперативные вопросы и развитие Кузбасса