https://ria.ru/20210706/kuban-1740137630.html

МЧС рассказало о ситуации с подтоплениями на Кубани

МЧС рассказало о ситуации с подтоплениями на Кубани - РИА Новости, 06.07.2021

МЧС рассказало о ситуации с подтоплениями на Кубани

Из-за паводка на Кубани, вызванного сильными ливнями, остаются подтопленными 325 дворов и 258 домовладений в трех населенных пунктах, сообщает региональный... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:25

2021-07-06T17:25

2021-07-06T17:42

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северский район

краснодарский край

славянск-на-кубани

общество

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Из-за паводка на Кубани, вызванного сильными ливнями, остаются подтопленными 325 дворов и 258 домовладений в трех населенных пунктах, сообщает региональный главк МЧС.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики.К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. По уточненным данным ГУМЧС, с подтопленных территорий эвакуировали 354 человека, в том числе 125 детей. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Три человека в результате подтопления в Туапсинском районе погибли. До 8 июля в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, все муниципалитеты находятся в режиме повышенной готовности. Движение по трассе Джубга-Сочи из-за подтопления у поселка Лермонтово было закрыто."На данный момент остаются подтопленными 325 придворовых территорий и 258 домовладений в трех населенных пунктах трех муниципальных образований (Славянск-на-Кубани, село Лермонтово Туапсинского района, Горячий Ключ), в которых проживают 885 человек, из них 158 детей. На участке федеральной автомобильной дороги А-147 Туапсе – Джубга в районе поселка Лермонтово открыто реверсивное движение", - сообщил кубанский главк МЧС к вечеру вторника.Сейчас спасатели оказывают адресную помощь населению, откачивают воду с придомовых территорий, мониторинговые группы продолжают контролировать состояние русел рек. Всего для ликвидации последствий стихии было привлечено 1188 человек и 440 единиц техники.

https://ria.ru/20210706/kuban-1740071843.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kuban-1740062392.html

северский район

краснодарский край

славянск-на-кубани

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северский район, краснодарский край, славянск-на-кубани, общество, происшествия