МЧС рассказало о ситуации с подтоплениями на Кубани
17:25 06.07.2021 (обновлено: 17:42 06.07.2021)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленные участки в Павловском районе Краснодарского края после сильных дождей и града
На Кубани остаются подтопленными 325 дворов и 258 домовладений
КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Из-за паводка на Кубани, вызванного сильными ливнями, остаются подтопленными 325 дворов и 258 домовладений в трех населенных пунктах, сообщает региональный главк МЧС.
В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики.
Вчера, 12:17Три человека погибли из-за подтоплений на Кубани
К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. По уточненным данным ГУМЧС, с подтопленных территорий эвакуировали 354 человека, в том числе 125 детей. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Три человека в результате подтопления в Туапсинском районе погибли. До 8 июля в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, все муниципалитеты находятся в режиме повышенной готовности. Движение по трассе Джубга-Сочи из-за подтопления у поселка Лермонтово было закрыто.
"На данный момент остаются подтопленными 325 придворовых территорий и 258 домовладений в трех населенных пунктах трех муниципальных образований (Славянск-на-Кубани, село Лермонтово Туапсинского района, Горячий Ключ), в которых проживают 885 человек, из них 158 детей. На участке федеральной автомобильной дороги А-147 Туапсе – Джубга в районе поселка Лермонтово открыто реверсивное движение", - сообщил кубанский главк МЧС к вечеру вторника.
Сейчас спасатели оказывают адресную помощь населению, откачивают воду с придомовых территорий, мониторинговые группы продолжают контролировать состояние русел рек. Всего для ликвидации последствий стихии было привлечено 1188 человек и 440 единиц техники.