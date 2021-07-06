https://ria.ru/20210706/kuban-1740091908.html

Глава Кубани поручил проверить разрешения на застройку в поймах рек

Глава Кубани поручил проверить разрешения на застройку в поймах рек - РИА Новости, 06.07.2021

Глава Кубани поручил проверить разрешения на застройку в поймах рек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперштаба по ликвидации ЧС поручил проверить выданные разрешения на строительство в поймах... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:54

2021-07-06T13:54

2021-07-06T14:01

подтопления на кубани

погода

чс

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперштаба по ликвидации ЧС поручил проверить выданные разрешения на строительство в поймах рек в водоохранной зоне, сообщает администрация региона.Кондратьев во вторник провел заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в работе которого участвовали вице-губернаторы, руководители профильных ведомств, а также по видеосвязи главы поcтрадавших от подтоплений муниципалитетов."Такая ситуация происходит раз в 3-4 года в одних и тех же местах. Вода могла спокойно сойти, если бы не было рукотворных заторов на ее пути – русла рек не чистятся, препятствия не убираются. Почему жилые дома, административные здания, аттракционы размещаются в пойме рек, практически на берегу? Критическая ситуация в Туапсинском районе. Прошу совместно с прокуратурой разобраться, кто и на каком основании давал разрешение на строительство в водоохраной зоне", - приводит пресс-служба администрации края слова Кондратьева, сказанные в ходе заседания оперштаба,В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника активность осадков сместилась от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики. В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, было эвакуировано 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 размещены в пунктах временного размещения. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском посёлке Архипо-Осиповка. По данным прокуратуры края, три человека в результате подтопления в погибли Туапсинском районе, информация о гибели ещё двоих проверяется. До 8 июля в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, все муниципалитеты находятся в режиме повышенной готовности, уточняет администрация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/podtopleniya-1740074305.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления на кубани , погода, чс, вениамин кондратьев, краснодарский край