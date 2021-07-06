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Глава Кубани встретится с руководством пострадавших от паводка районов
Глава Кубани встретится с руководством пострадавших от паводка районов - РИА Новости, 06.07.2021
Глава Кубани встретится с руководством пострадавших от паводка районов
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что обсудит с главами пострадавших от подтоплений районов дальнейшие действия по ликвидации последствий стихии. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:56
2021-07-06T11:56
2021-07-06T14:01
подтопления на кубани
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северский район
сочи
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что обсудит с главами пострадавших от подтоплений районов дальнейшие действия по ликвидации последствий стихии."Сейчас главная задача - ликвидация последствий непогоды во всех районах края. Оперативную ситуацию, действия глав и необходимые решения обсудим в режиме видеоселектора с главами пострадавших районов. Важно помочь людям - откачать воду, расчистить дороги и восстановить электроснабжение", - написал Кондратьев в своем канале в Telegram.По данным администрации края, в работах задействованы силы и средства краевого министерства ГО и ЧС, пострадавших районов, подразделения регионального главка МЧС.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая, однако, не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики. В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, были эвакуированы 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 размещены в пунктах временного размещения. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, геленджикского поселка Архипо-Осиповка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kuban-1740062392.html
северский район
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Последствия ливней в Лермонтово Туапсинского района
Экстренные службы продолжают устранять последствия подтоплений в Краснодарском крае
2021-07-06T11:56
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подтопления на кубани , вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северский район, сочи, краснодарский край, происшествия
Глава Кубани встретится с руководством пострадавших от паводка районов
11:56 06.07.2021 (обновлено: 14:01 06.07.2021)
Глава Кубани обсудит ликвидацию последствий паводка с руководством пострадавших районов