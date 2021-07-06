В Северском районе Кубани река Шебш подтопила два населенных пункта
10:45 06.07.2021 (обновлено: 14:01 06.07.2021)
В Северском районе Кубани, где ввели режим ЧС, продолжает поступать вода с гор
КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Дожди в подтопленном Северском районе Кубани, где из-за паводка введён режим ЧС, прекратились, но вода продолжает поступать с гор, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Поднялся уровень вод в реках Шебш, Афипс, Убин. На данный момент дожди прекратились. Вода продолжает поступать с гор. В результате река Шебш вышла из берегов, подтопила два населенных пункта – село Тхамаха и село Шабановское. Ночью проводилась эвакуация населения. Проезд к населенным пунктам затруднен из-за подтопления дороги", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Шабановском подтоплены 8 придворовых территорий, подтоплены 5 домовладений, в ПВР были доставлены 21 человек, из них шестеро детей. В Тхамахе подтоплены шесть придворовых территорий и столько же домов, в ПВР ночью находились 14 человек, из них двое детей. Сейчас в ПВР обоих населенных пунктов находятся четыре человека, из них один лежачий больной.
В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которой, однако, не понадобилось. Во второй половине дня понедельника активность осадков сместилась от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики. В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.
К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, было эвакуировано 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 размещены в пунктах временного размещения. Власти ввели режим ЧС на территори шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском посёлке Архипо-Осиповка.