https://ria.ru/20210706/kuban-1740038723.html
В Туапсинском районе Кубани подтопило 760 домовладений
В Туапсинском районе Кубани подтопило 760 домовладений - РИА Новости, 06.07.2021
В Туапсинском районе Кубани подтопило 760 домовладений
В Туапсинском районе Кубани, где из-за сильных осадков введён режим ЧС, подтоплено 760 домовладений, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:29
2021-07-06T09:29
2021-07-06T14:01
подтопления на кубани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
геленджик
сочи
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. В Туапсинском районе Кубани, где из-за сильных осадков введён режим ЧС, подтоплено 760 домовладений, сообщает оперштаб Краснодарского края."На 08.00 6 июля в результате сильных дождей подтопило 760 домовладений в населенных пунктах: село Молдовановка – 30, село Дефановка - 90, село Горское и хутор Полковничий - 50, пгт. Джубга - 340, село Лермонтово и село Тенгинка- 250. Специалисты администрации муниципалитета обходят пострадавшие от воды дома и дворы. Данные о пострадавших домовладениях будут уточняться", - говорится в сообщении.Также отмечается, что ведутся работы по восстановлению движения на подтопленной ночью трассе, которая проходит через село Лермонтово.Режим ЧС введен еще в пяти муниципалитетах края: Славянском, Горячем Ключе, Сочи, Северском, Геленджике (посёлок Архипо-Осиповка).В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота и вызванные этим локальные подтопления. Власти приготовились к эвакуации, которой, однако, не понадобилось. Во второй половине дня понедельника зона осадков сместилась в сторону Туапсинского района, куда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20210706/pomosch-1740046338.html
https://ria.ru/20210706/podtoplenie-1740023156.html
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Доплыть до дома: кадры затоплений в Туапсе
Доплыть до дома: кадры затоплений в Туапсе
2021-07-06T09:29
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подтопления на кубани , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик, сочи, краснодарский край, происшествия
В Туапсинском районе Кубани подтопило 760 домовладений
09:29 06.07.2021 (обновлено: 14:01 06.07.2021)
В Туапсинском районе Кубани, где ввели режим ЧС, подтопило 760 домовладений