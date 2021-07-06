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Туризм
https://ria.ru/20210706/kuba-1740152173.html
РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу
РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу - РИА Новости, 06.07.2021
РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу
Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID, которые фиксируются на Кубе в начале июля могут подорвать туристический поток... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:23
2021-07-06T18:38
туризм
изоляция
коронавирус covid-19
новости - туризм
здоровье - общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
российский союз туриндустрии (рст)
куба
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID, которые фиксируются на Кубе в начале июля могут подорвать туристический поток из России, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев."Все российские туристы прилетают на Кубу с отрицательным ПЦР-тестом, многие из них привиты, но по прилету получают положительные тесты. Такое массовое несоответствие результатов российских и кубинских тестов вызывает вопросы. Эти события могут подорвать турпоток из России на этот курорт", - сказал Игнатьев."В агентских группах довольно много комментариев по поводу того, что туристы уже опасаются туда лететь, не желая попасть в аналогичную ситуацию", - добавил он. Игнатьев также отметил, что при этом, по итогам прошлого года, россияне на Кубе впервые оказались лидерами по турпотоку.По данным Ростуризма, по состоянию на вечер понедельника после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжили свой отдых, а оставшиеся 86 туристов ожидают результатов повторного тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kuba-1740078262.html
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изоляция, коронавирус covid-19, новости - туризм, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст), куба
РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу
18:23 06.07.2021 (обновлено: 18:38 06.07.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Enrico Strocchi / Пляж на острове Кайо-Коко на Кубе
Пляж на острове Кайо-Коко на Кубе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Enrico Strocchi /

Массовые случаи изоляции на Кубе могут подорвать будущий турпоток из России, заявили в РСТ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID, которые фиксируются на Кубе в начале июля могут подорвать туристический поток из России, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
"Все российские туристы прилетают на Кубу с отрицательным ПЦР-тестом, многие из них привиты, но по прилету получают положительные тесты. Такое массовое несоответствие результатов российских и кубинских тестов вызывает вопросы. Эти события могут подорвать турпоток из России на этот курорт", - сказал Игнатьев.
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"В агентских группах довольно много комментариев по поводу того, что туристы уже опасаются туда лететь, не желая попасть в аналогичную ситуацию", - добавил он. Игнатьев также отметил, что при этом, по итогам прошлого года, россияне на Кубе впервые оказались лидерами по турпотоку.
По данным Ростуризма, по состоянию на вечер понедельника после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжили свой отдых, а оставшиеся 86 туристов ожидают результатов повторного тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых.
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