https://ria.ru/20210706/kuba-1740152173.html

РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу

РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу - РИА Новости, 06.07.2021

РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу

Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID, которые фиксируются на Кубе в начале июля могут подорвать туристический поток... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:23

2021-07-06T18:23

2021-07-06T18:38

туризм

изоляция

коронавирус covid-19

новости - туризм

здоровье - общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

российский союз туриндустрии (рст)

куба

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID, которые фиксируются на Кубе в начале июля могут подорвать туристический поток из России, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев."Все российские туристы прилетают на Кубу с отрицательным ПЦР-тестом, многие из них привиты, но по прилету получают положительные тесты. Такое массовое несоответствие результатов российских и кубинских тестов вызывает вопросы. Эти события могут подорвать турпоток из России на этот курорт", - сказал Игнатьев."В агентских группах довольно много комментариев по поводу того, что туристы уже опасаются туда лететь, не желая попасть в аналогичную ситуацию", - добавил он. Игнатьев также отметил, что при этом, по итогам прошлого года, россияне на Кубе впервые оказались лидерами по турпотоку.По данным Ростуризма, по состоянию на вечер понедельника после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжили свой отдых, а оставшиеся 86 туристов ожидают результатов повторного тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kuba-1740078262.html

https://ria.ru/20210706/kuba-1740144397.html

куба

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

изоляция, коронавирус covid-19, новости - туризм, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст), куба