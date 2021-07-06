https://ria.ru/20210706/kuba-1740152173.html
РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу
РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу - РИА Новости, 06.07.2021
РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу
Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID, которые фиксируются на Кубе в начале июля могут подорвать туристический поток... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:23
2021-07-06T18:23
2021-07-06T18:38
туризм
изоляция
коронавирус covid-19
новости - туризм
здоровье - общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
российский союз туриндустрии (рст)
куба
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID, которые фиксируются на Кубе в начале июля могут подорвать туристический поток из России, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев."Все российские туристы прилетают на Кубу с отрицательным ПЦР-тестом, многие из них привиты, но по прилету получают положительные тесты. Такое массовое несоответствие результатов российских и кубинских тестов вызывает вопросы. Эти события могут подорвать турпоток из России на этот курорт", - сказал Игнатьев."В агентских группах довольно много комментариев по поводу того, что туристы уже опасаются туда лететь, не желая попасть в аналогичную ситуацию", - добавил он. Игнатьев также отметил, что при этом, по итогам прошлого года, россияне на Кубе впервые оказались лидерами по турпотоку.По данным Ростуризма, по состоянию на вечер понедельника после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжили свой отдых, а оставшиеся 86 туристов ожидают результатов повторного тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kuba-1740078262.html
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изоляция, коронавирус covid-19, новости - туризм, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российский союз туриндустрии (рст), куба
РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу
18:23 06.07.2021 (обновлено: 18:38 06.07.2021)
Массовые случаи изоляции на Кубе могут подорвать будущий турпоток из России, заявили в РСТ