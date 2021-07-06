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Туризм
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На Кубе с большинства российских туристов сняли карантинные ограничения
На Кубе с большинства российских туристов сняли карантинные ограничения - РИА Новости, 06.07.2021
На Кубе с большинства российских туристов сняли карантинные ограничения
Результаты экспресс-тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на кубе с 30 июня по 4 июля, сообщила РИА... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:52
2021-07-06T18:11
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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Результаты экспресс-тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на кубе с 30 июня по 4 июля, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе."Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых", - сказала Мгеладзе.
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варадеро, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, туризм, коронавирусы, новости - туризм, куба
На Кубе с большинства российских туристов сняли карантинные ограничения
17:52 06.07.2021 (обновлено: 18:11 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк

На Кубе с большинства российских туристов сняли карантинные ограничения после экспресс-тестов

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Результаты экспресс-тестирования на коронавирус позволили снять ограничения с 228 российских туристов, изолированных на кубе с 30 июня по 4 июля, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.
"Вчера кубинцы приняли решение о проведении экспресс-тестов. Главный врач международной клиники в Варадеро сообщил, что из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек... все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых", - сказала Мгеладзе.
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