https://ria.ru/20210706/kuba-1740062969.html

На Кубе объяснили причины изоляции российских туристов

На Кубе объяснили причины изоляции российских туристов - РИА Новости, 06.07.2021

На Кубе объяснили причины изоляции российских туристов

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда объяснил изоляцию туристов из РФ усилением контроля по коронавирусу из-за распространения штамма "Дельта", глава... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:31

2021-07-06T11:31

2021-07-06T11:39

туризм

коронавирус covid-19

россия

зарина догузова

туризм

здоровье - общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

куба

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда объяснил изоляцию туристов из РФ усилением контроля по коронавирусу из-за распространения штамма "Дельта", глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра включиться в урегулирование ситуации, сообщило российское ведомство."В ходе звонка Догузова выразила серьезную обеспокоенность ситуацией с массовой изоляцией российских туристов, прибывающих на Кубу. В этой связи глава Ростуризма попросила кубинского коллегу максимально оперативно включиться в урегулирование ситуации с находящимися в настоящее время на карантине российскими туристами с тем, чтобы они смогли продолжить свой отдых. Г-н Гарсиа, в свою очередь, объяснил сложившиеся обстоятельства ужесточением контроля в связи с распространением в мире индийского штамма коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.В то же время, как отмечает Ростуризм, министр пообещал взять вопрос под личный контроль и уже в самые короткие сроки предпринять меры по снятию карантина с российских туристов с отрицательным результатом на COVID-19.Также стороны обсудили вопрос возможной минимизации подобных случаев в будущем. "В этом контексте кубинская сторона высказала большую заинтересованность в российском турпотоке и заверила, что в ближайшие дни проработает с местными органами здравоохранения возможные пути оптимизации карантинных мер, в том числе за счет обмена дополнительными данными по исследованиям на коронавирусную инфекцию", - добавили в российском ведомстве.В Ростуризме уточнили, что стороны договорились быть на оперативной связи.Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма на вечер понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжают отдых. Еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования.

https://ria.ru/20210705/kuba-1739985009.html

https://ria.ru/20210705/kuba-1740008503.html

https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740022907.html

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коронавирус covid-19, россия, зарина догузова, туризм, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куба