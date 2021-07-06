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Туризм
https://ria.ru/20210706/kuba-1740062969.html
На Кубе объяснили причины изоляции российских туристов
На Кубе объяснили причины изоляции российских туристов - РИА Новости, 06.07.2021
На Кубе объяснили причины изоляции российских туристов
Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда объяснил изоляцию туристов из РФ усилением контроля по коронавирусу из-за распространения штамма "Дельта", глава... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:31
2021-07-06T11:39
туризм
коронавирус covid-19
россия
зарина догузова
туризм
здоровье - общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
куба
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда объяснил изоляцию туристов из РФ усилением контроля по коронавирусу из-за распространения штамма "Дельта", глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра включиться в урегулирование ситуации, сообщило российское ведомство."В ходе звонка Догузова выразила серьезную обеспокоенность ситуацией с массовой изоляцией российских туристов, прибывающих на Кубу. В этой связи глава Ростуризма попросила кубинского коллегу максимально оперативно включиться в урегулирование ситуации с находящимися в настоящее время на карантине российскими туристами с тем, чтобы они смогли продолжить свой отдых. Г-н Гарсиа, в свою очередь, объяснил сложившиеся обстоятельства ужесточением контроля в связи с распространением в мире индийского штамма коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.В то же время, как отмечает Ростуризм, министр пообещал взять вопрос под личный контроль и уже в самые короткие сроки предпринять меры по снятию карантина с российских туристов с отрицательным результатом на COVID-19.Также стороны обсудили вопрос возможной минимизации подобных случаев в будущем. "В этом контексте кубинская сторона высказала большую заинтересованность в российском турпотоке и заверила, что в ближайшие дни проработает с местными органами здравоохранения возможные пути оптимизации карантинных мер, в том числе за счет обмена дополнительными данными по исследованиям на коронавирусную инфекцию", - добавили в российском ведомстве.В Ростуризме уточнили, что стороны договорились быть на оперативной связи.Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма на вечер понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжают отдых. Еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования.
https://ria.ru/20210705/kuba-1739985009.html
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коронавирус covid-19, россия, зарина догузова, туризм, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куба
На Кубе объяснили причины изоляции российских туристов
11:31 06.07.2021 (обновлено: 11:39 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на один их отелей Варадеро, Куба
Вид на один их отелей Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Минтуризма Кубы объяснил изоляцию российских туристов ситуацией со штаммом "Дельта"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда объяснил изоляцию туристов из РФ усилением контроля по коронавирусу из-за распространения штамма "Дельта", глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра включиться в урегулирование ситуации, сообщило российское ведомство.
"В ходе звонка Догузова выразила серьезную обеспокоенность ситуацией с массовой изоляцией российских туристов, прибывающих на Кубу. В этой связи глава Ростуризма попросила кубинского коллегу максимально оперативно включиться в урегулирование ситуации с находящимися в настоящее время на карантине российскими туристами с тем, чтобы они смогли продолжить свой отдых. Г-н Гарсиа, в свою очередь, объяснил сложившиеся обстоятельства ужесточением контроля в связи с распространением в мире индийского штамма коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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В то же время, как отмечает Ростуризм, министр пообещал взять вопрос под личный контроль и уже в самые короткие сроки предпринять меры по снятию карантина с российских туристов с отрицательным результатом на COVID-19.
Также стороны обсудили вопрос возможной минимизации подобных случаев в будущем. "В этом контексте кубинская сторона высказала большую заинтересованность в российском турпотоке и заверила, что в ближайшие дни проработает с местными органами здравоохранения возможные пути оптимизации карантинных мер, в том числе за счет обмена дополнительными данными по исследованиям на коронавирусную инфекцию", - добавили в российском ведомстве.
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Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма на вечер понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжают отдых. Еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования.
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияЗарина ДогузоваТуризмЗдоровье - ОбществоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Куба
 
 
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