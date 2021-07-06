https://ria.ru/20210706/krym-1740144730.html

Украина обвинила Францию и Германию в потере Крыма

Украина обвинила Францию и Германию в потере Крыма - РИА Новости, 06.07.2021

Украина обвинила Францию и Германию в потере Крыма

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части территорий, заявил в интервью Forbes секретарь Совета нацбезопасности и... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:52

2021-07-06T17:52

2021-07-06T18:07

россия

алексей данилов

нато

франция

германия

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части территорий, заявил в интервью Forbes секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он намекнул, что французы якобы неслучайно получили заказ на "Мистрали" от России после Пятидневной войны в Южной Осетии."Не знаю, получили ли они что-либо за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", — продолжил он. Данилов добавил, что Франция и Германия на саммите НАТО в 2008 году заблокировали предоставление Украине и Грузии плана по членству в организации. "Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю", — отметил он. По словам секретаря СНБО, Германия в последнее время "поменяла тон" по отношению к Украине. Это выражается в том, что с Киевом теперь "разговаривают" и "воспринимают отдельно от России", объяснил он.В начале июня Данилов уже обвинял Германию и Францию в том, что Украина лишилась части территорий. Тогда он заявил, что Киеву мало "обеспокоенностей" со стороны стран Запада. Эти высказывания высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она вспомнила все претензии Украины к иностранным партнерам, назвав поведение киевских властей безответственным.

https://ria.ru/20210317/krym-1601627464.html

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736353857.html

россия

франция

германия

республика крым

украина

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россия, алексей данилов, нато, франция, германия, республика крым, украина, в мире