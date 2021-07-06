https://ria.ru/20210706/krym-1740133788.html

В Крыму оценили ущерб сельскому хозяйству после наводнения

В Крыму оценили ущерб сельскому хозяйству после наводнения - РИА Новости, 06.07.2021

В Крыму оценили ущерб сельскому хозяйству после наводнения

Ливни подтопили более 18 тысяч гектаров сельхозугодий в Крыму, гибель сельхозкультур отмечена на территории 355 гектаров, сообщил вице-премьер крымского... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:08

2021-07-06T17:08

2021-07-06T17:08

подтопления в крыму

россия

керчь

ялта

республика крым

кировский район

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Ливни подтопили более 18 тысяч гектаров сельхозугодий в Крыму, гибель сельхозкультур отмечена на территории 355 гектаров, сообщил вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму с 4 по 7 июля с ливнями и грозами."По предварительным данным, по Республике Крым из-за ливней подверглось подтоплению более 18 тысяч гектаров сельхозугодий. Гибель отмечена на территории 355 гектаров", - написал Рюмшин на своей странице в Facebook.По его словам, в Бахчисарайском районе пострадало 17,5 гектара, сумма ущерба - 26 миллионов рублей. Подтоплены поля с земляникой, молодые сады яблони.Кроме того, также подтопило поля в Раздольненском районе (ущерб 2,9 миллиона рублей), в Ленинском (1,1 миллиона рублей), в Джанкойском и Красногвардейском.Рюмшин подчеркнул, что площади, на которых произошла гибель посевов, будут признаны зоной чрезвычайной ситуации.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.

https://ria.ru/20210706/preduprezhdenie-1740033085.html

https://ria.ru/20210706/uslovie-1740125806.html

https://ria.ru/20210705/krym-1739934803.html

россия

керчь

ялта

республика крым

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, керчь, ялта, республика крым, кировский район, происшествия