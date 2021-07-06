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Киев выдвинул новые требования по открытию двух КПП, заявили в ЛНР

Киев выдвинул новые требования по открытию двух КПП, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.07.2021

Киев выдвинул новые требования по открытию двух КПП, заявили в ЛНР

Представители Киева выдвинули новые требования по открытию двух новых пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" в Донбассе, заявила во вторник... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:52

2021-07-06T16:52

2021-07-06T16:52

ситуация в днр и лнр

ольга кобцева

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Представители Киева выдвинули новые требования по открытию двух новых пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" в Донбассе, заявила во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.Во вторник прошли переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу. Представители ЛНР рассчитывали в ходе видеоконференции получить от Киева письменное подтверждение согласованных ранее параметров эксплуатации КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", гарантии безопасности для работы КПП, а также согласовать дату открытия этих пунктов пропуска, однако ни о чем договориться не удалось."Требования и критерии работы пунктов пропуска ("Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" - ред.) ничем не отличаются от тех критериев, по которым работает пункт пропуска "Станица Луганская" и пункты пропуска между Украиной и ДНР. Но почему-то для достижения договоренностей об открытии пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" Украина выставила новые требования и ушла от наработанной практики", - проинформировала представитель ЛНР в подгруппе.Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, украина, в мире