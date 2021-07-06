Киев выдвинул новые требования по открытию двух КПП, заявили в ЛНР
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили, что Киев выдвинул новые требования по открытию двух КПП в Донбассе
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Представители Киева выдвинули новые требования по открытию двух новых пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" в Донбассе, заявила во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.
Во вторник прошли переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу. Представители ЛНР рассчитывали в ходе видеоконференции получить от Киева письменное подтверждение согласованных ранее параметров эксплуатации КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", гарантии безопасности для работы КПП, а также согласовать дату открытия этих пунктов пропуска, однако ни о чем договориться не удалось.
"Требования и критерии работы пунктов пропуска ("Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" - ред.) ничем не отличаются от тех критериев, по которым работает пункт пропуска "Станица Луганская" и пункты пропуска между Украиной и ДНР. Но почему-то для достижения договоренностей об открытии пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" Украина выставила новые требования и ушла от наработанной практики", - проинформировала представитель ЛНР в подгруппе.
Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.