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Киев выдвинул новые требования по открытию двух КПП, заявили в ЛНР
Киев выдвинул новые требования по открытию двух КПП, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.07.2021
Киев выдвинул новые требования по открытию двух КПП, заявили в ЛНР
Представители Киева выдвинули новые требования по открытию двух новых пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" в Донбассе, заявила во вторник... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:52
2021-07-06T16:52
ситуация в днр и лнр
ольга кобцева
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Представители Киева выдвинули новые требования по открытию двух новых пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" в Донбассе, заявила во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.Во вторник прошли переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу. Представители ЛНР рассчитывали в ходе видеоконференции получить от Киева письменное подтверждение согласованных ранее параметров эксплуатации КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", гарантии безопасности для работы КПП, а также согласовать дату открытия этих пунктов пропуска, однако ни о чем договориться не удалось."Требования и критерии работы пунктов пропуска ("Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" - ред.) ничем не отличаются от тех критериев, по которым работает пункт пропуска "Станица Луганская" и пункты пропуска между Украиной и ДНР. Но почему-то для достижения договоренностей об открытии пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" Украина выставила новые требования и ушла от наработанной практики", - проинформировала представитель ЛНР в подгруппе.Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.
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ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, украина, в мире
Киев выдвинул новые требования по открытию двух КПП, заявили в ЛНР
16:52 06.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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В ЛНР заявили, что Киев выдвинул новые требования по открытию двух КПП в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Представители Киева выдвинули новые требования по открытию двух новых пунктов пропуска "Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" в Донбассе, заявила во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.
Во вторник прошли переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу. Представители ЛНР рассчитывали в ходе видеоконференции получить от Киева письменное подтверждение согласованных ранее параметров эксплуатации КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", гарантии безопасности для работы КПП, а также согласовать дату открытия этих пунктов пропуска, однако ни о чем договориться не удалось.
"Требования и критерии работы пунктов пропуска ("Первомайск-Золотое" и "Луганск-Счастье" - ред.) ничем не отличаются от тех критериев, по которым работает пункт пропуска "Станица Луганская" и пункты пропуска между Украиной и ДНР. Но почему-то для достижения договоренностей об открытии пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" Украина выставила новые требования и ушла от наработанной практики", - проинформировала представитель ЛНР в подгруппе.
Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.
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