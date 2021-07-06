https://ria.ru/20210706/kovid-globulin-1740025523.html
Минздрав допустил лечение беременных "Ковид-глобулином"
Минздрав допустил лечение беременных "Ковид-глобулином" - РИА Новости, 06.07.2021
Минздрав допустил лечение беременных "Ковид-глобулином"
Минздрав России включил "Ковид-глобулин" в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавирусной инфекции беременных и недавно родивших женщин – он... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T03:52
2021-07-06T03:52
2021-07-06T04:29
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минздрав России включил "Ковид-глобулин" в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавирусной инфекции беременных и недавно родивших женщин – он противопоказан во время беременности, но его назначение этой категории допускается по жизненным показаниям.Ведомство опубликовало на своем сайте методические рекомендации по медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и новорожденным при COVID-19. В пункте "Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19" указан "Ковид-глобулин".Уточняется, что он представляет собой высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, обладающий активностью антител к SARS-CoV-2. "Ковид-глобулин" зарегистрирован по процедуре учета препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Отмечается, что "при оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии назначаются лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП. Это фиксируется в медицинских документах пациента и заверяется подписью медицинского работника и заведующего отделением (ответственного дежурного врача или другого уполномоченного лица)".Также названы противопоказания к использованию "Ковид-глобулина" для беременных, рожениц и родильниц: повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека, аутоиммунные заболевания, кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата."Ковид-глобулин" — первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19. Он создан на основе донорской плазмы, в пепарате содержатся нейтрализующие коронавирус антитела. Предполагается, что после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний "Ковид-глобулин" станут использовать для лечения средних и тяжелых форм заболевания.
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740020084.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
Минздрав допустил лечение беременных "Ковид-глобулином"
03:52 06.07.2021 (обновлено: 04:29 06.07.2021)
Минздрав допустил лечение беременных "Ковид-глобулином" по жизненным показаниям
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минздрав России
включил "Ковид-глобулин" в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавирусной инфекции беременных и недавно родивших женщин – он противопоказан во время беременности, но его назначение этой категории допускается по жизненным показаниям.
Ведомство опубликовало на своем сайте методические рекомендации по медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и новорожденным при COVID-19
. В пункте "Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19" указан "Ковид-глобулин".
Уточняется, что он представляет собой высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, обладающий активностью антител к SARS-CoV-2. "Ковид-глобулин" зарегистрирован по процедуре учета препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Данный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях, поэтому его назначение этой категории пациентов попадает под категорию off-label и возможно только по жизненным показаниям", — говорится в тексте.
Отмечается, что "при оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии назначаются лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП. Это фиксируется в медицинских документах пациента и заверяется подписью медицинского работника и заведующего отделением (ответственного дежурного врача или другого уполномоченного лица)".
Также названы противопоказания к использованию "Ковид-глобулина" для беременных, рожениц и родильниц: повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека, аутоиммунные заболевания, кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
"Ковид-глобулин" — первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19. Он создан на основе донорской плазмы, в пепарате содержатся нейтрализующие коронавирус антитела. Предполагается, что после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний "Ковид-глобулин" станут использовать для лечения средних и тяжелых форм заболевания.