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В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами
В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами - РИА Новости, 06.07.2021
В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами
Регионы уполномочены принимать жесткие меры на фоне сложной эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:08
2021-07-06T17:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Регионы уполномочены принимать жесткие меры на фоне сложной эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так в Кремле прокомментировали информацию о том, что в некоторых случаях на местах не исключают такого шага.Сейчас локдаун действует только в Бурятии, въезд в республику разрешен лишь организованным туристам. Границы других регионов открыты, при этом эпидемиологическая ситуация везде разная и возможны новые ограничения.За последние сутки в России выявили 23 378 случаев COVID-19, умерли 737 человек — это максимальное значение с начала эпидемии. Федеральные и местные власти призывают население активнее прививаться.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков
В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами
15:08 06.07.2021 (обновлено: 17:48 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кремль не поддержал идею закрыть границы регионов из-за ситуации с COVID-19

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Регионы уполномочены принимать жесткие меры на фоне сложной эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В то же время <...> закрытие границ (между субъектами. — Прим. ред.) — нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы", — добавил он.

Так в Кремле прокомментировали информацию о том, что в некоторых случаях на местах не исключают такого шага.
Сейчас локдаун действует только в Бурятии, въезд в республику разрешен лишь организованным туристам. Границы других регионов открыты, при этом эпидемиологическая ситуация везде разная и возможны новые ограничения.
За последние сутки в России выявили 23 378 случаев COVID-19, умерли 737 человек — это максимальное значение с начала эпидемии. Федеральные и местные власти призывают население активнее прививаться.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий Песков
 
 
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