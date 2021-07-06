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В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами
В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами - РИА Новости, 06.07.2021
В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами
Регионы уполномочены принимать жесткие меры на фоне сложной эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:08
2021-07-06T15:08
2021-07-06T17:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Регионы уполномочены принимать жесткие меры на фоне сложной эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так в Кремле прокомментировали информацию о том, что в некоторых случаях на местах не исключают такого шага.Сейчас локдаун действует только в Бурятии, въезд в республику разрешен лишь организованным туристам. Границы других регионов открыты, при этом эпидемиологическая ситуация везде разная и возможны новые ограничения.За последние сутки в России выявили 23 378 случаев COVID-19, умерли 737 человек — это максимальное значение с начала эпидемии. Федеральные и местные власти призывают население активнее прививаться.
https://ria.ru/20210702/lokdaun-1739574525.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков
В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами
15:08 06.07.2021 (обновлено: 17:48 06.07.2021)
Кремль не поддержал идею закрыть границы регионов из-за ситуации с COVID-19