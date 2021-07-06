https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740107515.html

В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами

В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами - РИА Новости, 06.07.2021

В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ между регионами

Регионы уполномочены принимать жесткие меры на фоне сложной эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:08

2021-07-06T15:08

2021-07-06T17:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Регионы уполномочены принимать жесткие меры на фоне сложной эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так в Кремле прокомментировали информацию о том, что в некоторых случаях на местах не исключают такого шага.Сейчас локдаун действует только в Бурятии, въезд в республику разрешен лишь организованным туристам. Границы других регионов открыты, при этом эпидемиологическая ситуация везде разная и возможны новые ограничения.За последние сутки в России выявили 23 378 случаев COVID-19, умерли 737 человек — это максимальное значение с начала эпидемии. Федеральные и местные власти призывают население активнее прививаться.

https://ria.ru/20210702/lokdaun-1739574525.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков