https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740107276.html
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной - РИА Новости, 06.07.2021
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Ситуация с коронавирусом в России напряжённая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:07
2021-07-06T15:07
2021-07-06T15:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg
БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России напряжённая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ситуация напряжённая. В целом мы видим, что именно формирование иммунитета, коллективной безопасности является ключевым. Для того чтобы обезопасить население, сегодня очень активно идет вакцинация, работают шесть тысяч стационарных пунктов прививочных", - сказал Мурашко, отвечая на вопросы журналистов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_fb4e6fd9907038f7abf2a6624aa6a200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
15:07 06.07.2021 (обновлено: 15:28 06.07.2021)
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной