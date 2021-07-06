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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740107276.html
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной - РИА Новости, 06.07.2021
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Ситуация с коронавирусом в России напряжённая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:07
2021-07-06T15:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
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БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России напряжённая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ситуация напряжённая. В целом мы видим, что именно формирование иммунитета, коллективной безопасности является ключевым. Для того чтобы обезопасить население, сегодня очень активно идет вакцинация, работают шесть тысяч стационарных пунктов прививочных", - сказал Мурашко, отвечая на вопросы журналистов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
15:07 06.07.2021 (обновлено: 15:28 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Читать ria.ru в
БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России напряжённая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ситуация напряжённая. В целом мы видим, что именно формирование иммунитета, коллективной безопасности является ключевым. Для того чтобы обезопасить население, сегодня очень активно идет вакцинация, работают шесть тысяч стационарных пунктов прививочных", - сказал Мурашко, отвечая на вопросы журналистов.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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