https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740107276.html

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной - РИА Новости, 06.07.2021

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Ситуация с коронавирусом в России напряжённая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:07

2021-07-06T15:07

2021-07-06T15:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

россия

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БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России напряжённая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ситуация напряжённая. В целом мы видим, что именно формирование иммунитета, коллективной безопасности является ключевым. Для того чтобы обезопасить население, сегодня очень активно идет вакцинация, работают шесть тысяч стационарных пунктов прививочных", - сказал Мурашко, отвечая на вопросы журналистов.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, россия