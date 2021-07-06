https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740057821.html
В России за сутки выписали 18 411 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 18 411 человек после COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021
В России за сутки выписали 18 411 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 18 411 человек после COVID-19, за все время - 5 101 852, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:06
2021-07-06T11:06
2021-07-06T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070541_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_fa70a820b39841647635970fe61b5313.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 411 человек после COVID-19, за все время - 5 101 852, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 411 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 101 852", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 6 019 человек, в Санкт-Петербурге - 2 547, Подмосковье - 2 112.
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070541_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_98a0909641104628655a5a6b2661968c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
В России за сутки выписали 18 411 человек после COVID-19
Оперштаб сообщил, что за сутки в России выписаны 18 411 человек после COVID-19