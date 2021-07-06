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Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 06.07.2021
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Смертность с COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум - 737, за все время - 139 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:04
2021-07-06T11:04
2021-07-06T13:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Смертность с COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум - 737, за все время - 139 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 737 смертей... За весь период по России умерло 139 316 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 114, Санкт-Петербурге - 99, Иркутской области - 33.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
11:04 06.07.2021 (обновлено: 13:29 06.07.2021)
В России с коронавирусом за сутки умерли 737 человек