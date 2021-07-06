https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740056082.html

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 06.07.2021

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Смертность с COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум - 737, за все время - 139 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:04

2021-07-06T11:04

2021-07-06T13:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_cac826c9eaa674ce7536d899a2f99075.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Смертность с COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум - 737, за все время - 139 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 737 смертей... За весь период по России умерло 139 316 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 114, Санкт-Петербурге - 99, Иркутской области - 33.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество