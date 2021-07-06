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В Москве выявили 5498 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5498 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.07.2021
В Москве выявили 5498 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки приходится на Москву - 5498, Подмосковье - 2536, Санкт-Петербург - 1869, сообщили... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:03
2021-07-06T11:03
2021-07-06T11:03
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общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наибольшее в России число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки приходится на Москву - 5498, Подмосковье - 2536, Санкт-Петербург - 1869, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5498, 2. Московская область - 2536, 3. Санкт-Петербург - 1869", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 19, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 1.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Москве выявили 5498 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 5498 новых случаев заражения коронавирусом