https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740055918.html

В Москве выявили 5498 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 5498 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.07.2021

В Москве выявили 5498 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее в России число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки приходится на Москву - 5498, Подмосковье - 2536, Санкт-Петербург - 1869, сообщили... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:03

2021-07-06T11:03

2021-07-06T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084241_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_e5240a5aacdd20fd7cf3aebd68cfbf90.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наибольшее в России число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки приходится на Москву - 5498, Подмосковье - 2536, Санкт-Петербург - 1869, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5498, 2. Московская область - 2536, 3. Санкт-Петербург - 1869", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 19, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 1.

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество