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Распространение коронавируса
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В России выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.07.2021
В России выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 23 378, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:01
2021-07-06T12:08
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 23 378, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 24 353 заразившихся. Темп прироста составил 0,41% (днем ранее — 0,44%). Симптомов не было у 2817 (12,1%) заболевших. Выписали после лечения 18 411 пациентов.Умерли 737 человек — это максимальное значение с начала эпидемии в России.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (5498), Подмосковье (2536), Санкт-Петербурге (1869), Нижегородской (454) и Воронежской (370) областях, Красноярском крае (347), Крыму и Пермском крае (по 334), Брянской области (330) и Забайкальском крае (327).Минимальные показатели — в Магаданской области (19), Ненецком автономном округе (шесть), Чукотском автономном округе (один).Всего в России выявили 5 658 672 случая COVID-19, не удалось спасти 139 316 пациентов, смогли побороть болезнь 5 101 852 человека.Согласным данным ВОЗ, в мире насчитывается более 183,5 миллиона заразившихся коронавирусом, а по данным Университета Джонса Хопкинса их более 184,1 миллиона. Скончались 3,9 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия находится на пятой строчке списка, за ней следуют Турция, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.
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воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусом
11:01 06.07.2021 (обновлено: 12:08 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 23 378, рассказали в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 24 353 заразившихся. Темп прироста составил 0,41% (днем ранее — 0,44%). Симптомов не было у 2817 (12,1%) заболевших. Выписали после лечения 18 411 пациентов.
Умерли 737 человек — это максимальное значение с начала эпидемии в России.
Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (5498), Подмосковье (2536), Санкт-Петербурге (1869), Нижегородской (454) и Воронежской (370) областях, Красноярском крае (347), Крыму и Пермском крае (по 334), Брянской области (330) и Забайкальском крае (327).
Минимальные показатели — в Магаданской области (19), Ненецком автономном округе (шесть), Чукотском автономном округе (один).
Всего в России выявили 5 658 672 случая COVID-19, не удалось спасти 139 316 пациентов, смогли побороть болезнь 5 101 852 человека.
Согласным данным ВОЗ, в мире насчитывается более 183,5 миллиона заразившихся коронавирусом, а по данным Университета Джонса Хопкинса их более 184,1 миллиона. Скончались 3,9 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия находится на пятой строчке списка, за ней следуют Турция, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.
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