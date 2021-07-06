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В России выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.07.2021

В России выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 23 378, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:01

2021-07-06T11:01

2021-07-06T12:08

воз

университет джонса хопкинса

франция

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 23 378, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 24 353 заразившихся. Темп прироста составил 0,41% (днем ранее — 0,44%). Симптомов не было у 2817 (12,1%) заболевших. Выписали после лечения 18 411 пациентов.Умерли 737 человек — это максимальное значение с начала эпидемии в России.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (5498), Подмосковье (2536), Санкт-Петербурге (1869), Нижегородской (454) и Воронежской (370) областях, Красноярском крае (347), Крыму и Пермском крае (по 334), Брянской области (330) и Забайкальском крае (327).Минимальные показатели — в Магаданской области (19), Ненецком автономном округе (шесть), Чукотском автономном округе (один).Всего в России выявили 5 658 672 случая COVID-19, не удалось спасти 139 316 пациентов, смогли побороть болезнь 5 101 852 человека.Согласным данным ВОЗ, в мире насчитывается более 183,5 миллиона заразившихся коронавирусом, а по данным Университета Джонса Хопкинса их более 184,1 миллиона. Скончались 3,9 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия находится на пятой строчке списка, за ней следуют Турция, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.

франция

италия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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