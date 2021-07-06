https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740022907.html

Повторные тесты выявили COVID-19 у 52 из 149 российских туристов на Кубе

Повторные тесты выявили COVID-19 у 52 из 149 российских туристов на Кубе - РИА Новости, 06.07.2021

Повторные тесты выявили COVID-19 у 52 из 149 российских туристов на Кубе

Кубинские врачи в Варадеро, где на изоляции находятся более 100 российских туристов с выявленным COVID-19, подтвердили заражение у 52 человек из 149, ранее... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T01:44

2021-07-06T01:44

2021-07-06T01:44

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новости - туризм

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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Кубинские врачи в Варадеро, где на изоляции находятся более 100 российских туристов с выявленным COVID-19, подтвердили заражение у 52 человек из 149, ранее сдавших повторный тест, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ Нана Мгеладзе.По словам дипломата, эта информация пока не доведена до гостиниц, где изолированы российские туристы вместе со своими спутниками и семьями. Точной информации по числу изолированных граждан России в консульстве нет, однако известно, что среди прилетевших третьего числа другим рейсом изолированы еще 10 человек, их новые тесты пока не готовы."До завтрашнего дня никакие перемещения туристов с положительным тестом не предусмотрены. На вторник запланирована видеоконференция между Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Кубы, по результатам которой ожидаются какие-то конкретные решения", - добавила Мгеладзе.Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма на утро понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжили отдых. Еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования.

https://ria.ru/20210705/kuba-1739887415.html

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коронавирус covid-19, россия, варадеро, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), куба, в мире