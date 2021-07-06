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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740022907.html
Повторные тесты выявили COVID-19 у 52 из 149 российских туристов на Кубе
Повторные тесты выявили COVID-19 у 52 из 149 российских туристов на Кубе - РИА Новости, 06.07.2021
Повторные тесты выявили COVID-19 у 52 из 149 российских туристов на Кубе
Кубинские врачи в Варадеро, где на изоляции находятся более 100 российских туристов с выявленным COVID-19, подтвердили заражение у 52 человек из 149, ранее... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T01:44
2021-07-06T01:44
туризм
коронавирус covid-19
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новости - туризм
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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Кубинские врачи в Варадеро, где на изоляции находятся более 100 российских туристов с выявленным COVID-19, подтвердили заражение у 52 человек из 149, ранее сдавших повторный тест, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ Нана Мгеладзе.По словам дипломата, эта информация пока не доведена до гостиниц, где изолированы российские туристы вместе со своими спутниками и семьями. Точной информации по числу изолированных граждан России в консульстве нет, однако известно, что среди прилетевших третьего числа другим рейсом изолированы еще 10 человек, их новые тесты пока не готовы."До завтрашнего дня никакие перемещения туристов с положительным тестом не предусмотрены. На вторник запланирована видеоконференция между Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Кубы, по результатам которой ожидаются какие-то конкретные решения", - добавила Мгеладзе.Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма на утро понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжили отдых. Еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования.
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коронавирус covid-19, россия, варадеро, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), куба, в мире
Повторные тесты выявили COVID-19 у 52 из 149 российских туристов на Кубе
01:44 06.07.2021
 
© AFP 2021 / Adalberto RoqueПляж Варадеро, Куба
Пляж Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AFP 2021 / Adalberto Roque

Повторные тесты выявили COVID-19 у 52 из 149 российских туристов на Кубе

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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Кубинские врачи в Варадеро, где на изоляции находятся более 100 российских туристов с выявленным COVID-19, подтвердили заражение у 52 человек из 149, ранее сдавших повторный тест, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ Нана Мгеладзе.
"Главный врач международной клиники в Варадеро, которая курирует наших туристов в этом регионе, сообщил, что по состоянию на 15 часов есть 52 положительных теста у тех, кто сдавал его повторно 3 июля. По моим подсчетам, в этот день повторный тест сдавали 149 человек", - сказала Мгеладзе.
По словам дипломата, эта информация пока не доведена до гостиниц, где изолированы российские туристы вместе со своими спутниками и семьями. Точной информации по числу изолированных граждан России в консульстве нет, однако известно, что среди прилетевших третьего числа другим рейсом изолированы еще 10 человек, их новые тесты пока не готовы.
"До завтрашнего дня никакие перемещения туристов с положительным тестом не предусмотрены. На вторник запланирована видеоконференция между Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Кубы, по результатам которой ожидаются какие-то конкретные решения", - добавила Мгеладзе.
Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма на утро понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжили отдых. Еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования.
Порт в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
Вчера, 11:34Туризм
Ростуризм рассказал о россиянах, находящихся под изоляцией на Кубе
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияВарадероНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КубаВ мире
 
 
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