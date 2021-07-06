https://ria.ru/20210706/komary-1740149548.html

В Крыму началось нашествие комаров

В Крыму началось нашествие комаров - РИА Новости, 06.07.2021

В Крыму началось нашествие комаров

В Крыму началась борьба с нашествием комаров, привлечены дезинфекторы, сообщил вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:13

2021-07-06T18:13

2021-07-06T18:16

подтопления в крыму

комар

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. В Крыму началась борьба с нашествием комаров, привлечены дезинфекторы, сообщил вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.Ранее сообщалось, что увеличение популяции комаров зафиксировано в центральных и северных районах полуострова. Одна из причин – дождливое лето."Точечно дана команда каждому главе администрации района и главе поселения, чтобы они как можно быстрее реагировали и привлекали дезинфекторов со специальными ранцевыми пушками. Возле водоемов начат покос камышей. На будущее к этому надо быть готовыми. Это бывает раз в 20 лет и приносит неприятности жителям и гостям ", - сказал журналистам Рюмшин.По его словам, изначально стоял вопрос обработки территорий с помощью авиации, однако от этого варианта отказались – химические препараты могут нанести вред экологии и пчеловодам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/krym-1740039528.html

республика крым

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2021

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подтопления в крыму, комар, республика крым, общество