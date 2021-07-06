https://ria.ru/20210706/kitay-1740117636.html

В Китае спасли девять китообразных, застрявших на мели

В Китае спасли девять китообразных, застрявших на мели - РИА Новости, 06.07.2021

В Китае спасли девять китообразных, застрявших на мели

Девять из 12 китообразных животных, застрявших на мели в прибрежных водах города Линьхай в провинции Чжэцзян на востоке Китая, были спасены во вторник, трое... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:57

2021-07-06T15:57

2021-07-06T18:01

чжэцзян

китай

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Девять из 12 китообразных животных, застрявших на мели в прибрежных водах города Линьхай в провинции Чжэцзян на востоке Китая, были спасены во вторник, трое животных погибли, сообщает издание "Пэнпай" со ссылкой на городские власти.Попавших в беду животных обнаружили во вторник в 8.00 по местному времени (13.00 мск). Биологическая принадлежность животных пока точно не определена. Предположительно, животные могут относиться к видам чёрные дельфины, бесклювые дельфины, а также карликовые косатки. По данным властей, дельфины могли попасть на мель, заблудившись из-за погоды во время прилива.Как отмечает издание, трое животных на момент обнаружения не подавали признаков жизни. Остальных удалось спасти. Часть из них временно отправят в океанариумы и морские парки, еще часть будет находиться под присмотром в прибрежных водах, ожидая нового прилива.

https://ria.ru/20210705/sivuch-1739958659.html

чжэцзян

китай

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