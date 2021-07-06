https://ria.ru/20210706/kino-1740067342.html

Фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова покажут на французском телеканале

Фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова покажут на французском телеканале - РИА Новости, 06.07.2021

Фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова покажут на французском телеканале

Фильм "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на фестивале русского кино во Франции Quand Les Russes завоевал главный приз, теперь картину покажут на французском... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:52

2021-07-06T11:52

2021-07-06T11:52

культура

кино и сериалы

новости культуры

иван и. твердовский

марина влади (екатерина полякова-байдарова)

михаил сегал

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фильм "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на фестивале русского кино во Франции Quand Les Russes завоевал главный приз, теперь картину покажут на французском телеканале Ciné+, входящем в состав медиакомпании Canal+, сообщили РИА Новости в пресс-центре республики Саха (Якутия) в Москве."28 июня - 6 июля в Париже в седьмой раз прошел фестиваль русского кино Quand Les Russes. Якутская драма "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова завоевала главный приз - контракт с французским телеканалом Ciné+, входящий в состав крупной европейской медиакомпании Canal+, и помощь в поиске дистрибьютора на территории Франции", - сказано в сообщении пресс-службы.В конкурсной программе фестиваля конкуренцию "Пугалу" составили "Китобой" Филиппа Юрьева, "Конференция" Ивана И. Твердовского, "Глубже" Михаила Сегала и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.Жюри фестиваля возглавила актриса Марина Влади, в его состав также вошли кинокритик Пьер Мюра, арт-директор фестивалей Tribeca и Les Arcs Фредерик Буае и издатель Наталья Тюрина."Меня по-настоящему потрясла игра актрисы — это какое-то необыкновенное перевоплощение. Фильм очень жесткий и натуралистичный, но он не шокирует, потому что режиссер всегда останавливается в последний момент и не показывает все до конца, чтобы не вызвать у зрителя отвращение. Даже в последних, очень реалистичных, сценах он переходит в черно-белое изображение. Таким образом мы как будто абстрагируемся от происходящего и лучше понимаем, что чувствует эта женщина", - заявила Влади, которую процитировали в пресс-центре."Пугало" - мистическая драма о якутской колдунье. Фильм Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии. Картина завоевала главный приз 31-го "Кинотавра", который проходил с 11 по 18 сентября 2020 года. "Пугало" также наградили за лучшую женскую роль - ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай.

https://ria.ru/20210222/kino-1598352779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, иван и. твердовский, марина влади (екатерина полякова-байдарова), михаил сегал