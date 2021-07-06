МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фильм "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на фестивале русского кино во Франции Quand Les Russes завоевал главный приз, теперь картину покажут на французском телеканале Ciné+, входящем в состав медиакомпании Canal+, сообщили РИА Новости в пресс-центре республики Саха (Якутия) в Москве."28 июня - 6 июля в Париже в седьмой раз прошел фестиваль русского кино Quand Les Russes. Якутская драма "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова завоевала главный приз - контракт с французским телеканалом Ciné+, входящий в состав крупной европейской медиакомпании Canal+, и помощь в поиске дистрибьютора на территории Франции", - сказано в сообщении пресс-службы.В конкурсной программе фестиваля конкуренцию "Пугалу" составили "Китобой" Филиппа Юрьева, "Конференция" Ивана И. Твердовского, "Глубже" Михаила Сегала и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.Жюри фестиваля возглавила актриса Марина Влади, в его состав также вошли кинокритик Пьер Мюра, арт-директор фестивалей Tribeca и Les Arcs Фредерик Буае и издатель Наталья Тюрина."Меня по-настоящему потрясла игра актрисы — это какое-то необыкновенное перевоплощение. Фильм очень жесткий и натуралистичный, но он не шокирует, потому что режиссер всегда останавливается в последний момент и не показывает все до конца, чтобы не вызвать у зрителя отвращение. Даже в последних, очень реалистичных, сценах он переходит в черно-белое изображение. Таким образом мы как будто абстрагируемся от происходящего и лучше понимаем, что чувствует эта женщина", - заявила Влади, которую процитировали в пресс-центре."Пугало" - мистическая драма о якутской колдунье. Фильм Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии. Картина завоевала главный приз 31-го "Кинотавра", который проходил с 11 по 18 сентября 2020 года. "Пугало" также наградили за лучшую женскую роль - ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай.
Фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова покажут на французском телеканале Ciné+
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фильм "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на фестивале русского кино во Франции Quand Les Russes завоевал главный приз, теперь картину покажут на французском телеканале Ciné+, входящем в состав медиакомпании Canal+, сообщили РИА Новости в пресс-центре республики Саха (Якутия) в Москве.
"28 июня - 6 июля в Париже в седьмой раз прошел фестиваль русского кино Quand Les Russes. Якутская драма "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова завоевала главный приз - контракт с французским телеканалом Ciné+, входящий в состав крупной европейской медиакомпании Canal+, и помощь в поиске дистрибьютора на территории Франции", - сказано в сообщении пресс-службы.
В конкурсной программе фестиваля конкуренцию "Пугалу" составили "Китобой" Филиппа Юрьева, "Конференция" Ивана И. Твердовского, "Глубже" Михаила Сегала и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.
Жюри фестиваля возглавила актриса Марина Влади, в его состав также вошли кинокритик Пьер Мюра, арт-директор фестивалей Tribeca и Les Arcs Фредерик Буае и издатель Наталья Тюрина.
"Меня по-настоящему потрясла игра актрисы — это какое-то необыкновенное перевоплощение. Фильм очень жесткий и натуралистичный, но он не шокирует, потому что режиссер всегда останавливается в последний момент и не показывает все до конца, чтобы не вызвать у зрителя отвращение. Даже в последних, очень реалистичных, сценах он переходит в черно-белое изображение. Таким образом мы как будто абстрагируемся от происходящего и лучше понимаем, что чувствует эта женщина", - заявила Влади, которую процитировали в пресс-центре.
"Пугало" - мистическая драма о якутской колдунье. Фильм Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии.
Картина завоевала главный приз 31-го "Кинотавра", который проходил с 11 по 18 сентября 2020 года. "Пугало" также наградили за лучшую женскую роль - ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай.
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