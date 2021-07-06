Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210706/kino-1740067342.html
Фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова покажут на французском телеканале
Фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова покажут на французском телеканале - РИА Новости, 06.07.2021
Фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова покажут на французском телеканале
Фильм "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на фестивале русского кино во Франции Quand Les Russes завоевал главный приз, теперь картину покажут на французском... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:52
2021-07-06T11:52
культура
кино и сериалы
новости культуры
иван и. твердовский
марина влади (екатерина полякова-байдарова)
михаил сегал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290753_624:0:4265:2048_1920x0_80_0_0_c8d32ae699a1b1687e2f907a96b01ad6.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фильм "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на фестивале русского кино во Франции Quand Les Russes завоевал главный приз, теперь картину покажут на французском телеканале Ciné+, входящем в состав медиакомпании Canal+, сообщили РИА Новости в пресс-центре республики Саха (Якутия) в Москве."28 июня - 6 июля в Париже в седьмой раз прошел фестиваль русского кино Quand Les Russes. Якутская драма "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова завоевала главный приз - контракт с французским телеканалом Ciné+, входящий в состав крупной европейской медиакомпании Canal+, и помощь в поиске дистрибьютора на территории Франции", - сказано в сообщении пресс-службы.В конкурсной программе фестиваля конкуренцию "Пугалу" составили "Китобой" Филиппа Юрьева, "Конференция" Ивана И. Твердовского, "Глубже" Михаила Сегала и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.Жюри фестиваля возглавила актриса Марина Влади, в его состав также вошли кинокритик Пьер Мюра, арт-директор фестивалей Tribeca и Les Arcs Фредерик Буае и издатель Наталья Тюрина."Меня по-настоящему потрясла игра актрисы — это какое-то необыкновенное перевоплощение. Фильм очень жесткий и натуралистичный, но он не шокирует, потому что режиссер всегда останавливается в последний момент и не показывает все до конца, чтобы не вызвать у зрителя отвращение. Даже в последних, очень реалистичных, сценах он переходит в черно-белое изображение. Таким образом мы как будто абстрагируемся от происходящего и лучше понимаем, что чувствует эта женщина", - заявила Влади, которую процитировали в пресс-центре."Пугало" - мистическая драма о якутской колдунье. Фильм Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии. Картина завоевала главный приз 31-го "Кинотавра", который проходил с 11 по 18 сентября 2020 года. "Пугало" также наградили за лучшую женскую роль - ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай.
https://ria.ru/20210222/kino-1598352779.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290753_1708:0:4439:2048_1920x0_80_0_0_58fcbea784606f073673f21b823fc47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, иван и. твердовский, марина влади (екатерина полякова-байдарова), михаил сегал
Фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова покажут на французском телеканале
11:52 06.07.2021
 
© ПроВзглядКадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало
© ПроВзгляд

Фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова покажут на французском телеканале Ciné+

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фильм "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на фестивале русского кино во Франции Quand Les Russes завоевал главный приз, теперь картину покажут на французском телеканале Ciné+, входящем в состав медиакомпании Canal+, сообщили РИА Новости в пресс-центре республики Саха (Якутия) в Москве.
"28 июня - 6 июля в Париже в седьмой раз прошел фестиваль русского кино Quand Les Russes. Якутская драма "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова завоевала главный приз - контракт с французским телеканалом Ciné+, входящий в состав крупной европейской медиакомпании Canal+, и помощь в поиске дистрибьютора на территории Франции", - сказано в сообщении пресс-службы.
В конкурсной программе фестиваля конкуренцию "Пугалу" составили "Китобой" Филиппа Юрьева, "Конференция" Ивана И. Твердовского, "Глубже" Михаила Сегала и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой
1 из 4
Кадр из фильма "Китобой"
© Пресс-служба "Кинотавра"
Кадр из фильма "Конференция" режиссера Ивана Твердовского
Кадр из фильма Конференция режиссера Ивана Твердовского
2 из 4
Кадр из фильма "Конференция" режиссера Ивана Твердовского
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Глубже!"
Кадр из фильма Глубже!
3 из 4
Кадр из фильма "Глубже!"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Блокадный дневник"
Кадр из фильма Блокадный дневник
4 из 4
Кадр из фильма "Блокадный дневник"
© Пресс-служба ММКФ
1 из 4
Кадр из фильма "Китобой"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 4
Кадр из фильма "Конференция" режиссера Ивана Твердовского
3 из 4
Кадр из фильма "Глубже!"
© Пресс-служба "Кинотавра"
4 из 4
Кадр из фильма "Блокадный дневник"
© Пресс-служба ММКФ
Жюри фестиваля возглавила актриса Марина Влади, в его состав также вошли кинокритик Пьер Мюра, арт-директор фестивалей Tribeca и Les Arcs Фредерик Буае и издатель Наталья Тюрина.
"Меня по-настоящему потрясла игра актрисы — это какое-то необыкновенное перевоплощение. Фильм очень жесткий и натуралистичный, но он не шокирует, потому что режиссер всегда останавливается в последний момент и не показывает все до конца, чтобы не вызвать у зрителя отвращение. Даже в последних, очень реалистичных, сценах он переходит в черно-белое изображение. Таким образом мы как будто абстрагируемся от происходящего и лучше понимаем, что чувствует эта женщина", - заявила Влади, которую процитировали в пресс-центре.
"Пугало" - мистическая драма о якутской колдунье. Фильм Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии.
Картина завоевала главный приз 31-го "Кинотавра", который проходил с 11 по 18 сентября 2020 года. "Пугало" также наградили за лучшую женскую роль - ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай.
Кадр из фильма Тайна Чингис Хаана
22 февраля, 08:00Культура
Российский Голливуд: как в Якутии победили американское кино
 
КультураКино и сериалыНовости культурыИван И. ТвердовскийМарина Влади (Екатерина Полякова-Байдарова)Михаил Сегал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
Лента новостейМолния