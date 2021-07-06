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РЭЦ разобрал кейсы расширения экспорта на выставке "Иннопром"
РЭЦ разобрал кейсы расширения экспорта на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 06.07.2021
РЭЦ разобрал кейсы расширения экспорта на выставке "Иннопром"
Сессия "Case Study" прошла в рамках промышленной выставки "Иннопром", экспортеры поделились своим опытом выхода на внешние рынки с использованием инструментов... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T19:06
2021-07-06T19:06
2021-07-06T19:08
российский экспортный центр (рэц)
российский экспортный центр
иннопром
екатеринбург
технологии
экономика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сессия "Case Study" прошла в рамках промышленной выставки "Иннопром", экспортеры поделились своим опытом выхода на внешние рынки с использованием инструментов поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ), говорится в сообщении центра."Опыт крупных компаний, которым в своей деятельности всегда легче допустить ту или иную ошибку, безусловно, поможет средним и небольшим компаниям избежать неверных решений и с минимальными рисками успешно выходить на экспорт, учась не на своих, а чужих ошибках, на чужом опыте. Как показывает практика, маленькие компании смотрят на то, что делают большие, и следуют за ними", - рассказал вице-президент группы РЭЦ Максим Кобин.На сессии представители крупного бизнеса рассказали о своих историях успеха, поделились опытом заключения экспортных контрактов, организации поставок за рубеж, использования инструментов поддержки РЭЦ и увеличения с помощью экспорта размеров своего бизнеса.
https://ria.ru/20210705/innoprom-1739966394.html
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российский экспортный центр (рэц), российский экспортный центр, иннопром, екатеринбург, технологии, экономика