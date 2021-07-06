https://ria.ru/20210706/keysy-1740160470.html

РЭЦ разобрал кейсы расширения экспорта на выставке "Иннопром"

РЭЦ разобрал кейсы расширения экспорта на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 06.07.2021

РЭЦ разобрал кейсы расширения экспорта на выставке "Иннопром"

Сессия "Case Study" прошла в рамках промышленной выставки "Иннопром", экспортеры поделились своим опытом выхода на внешние рынки с использованием инструментов... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T19:06

2021-07-06T19:06

2021-07-06T19:08

российский экспортный центр (рэц)

российский экспортный центр

иннопром

екатеринбург

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740159661_177:465:2991:2048_1920x0_80_0_0_87161c3ae9bf9f881bbed5cce0bf1b18.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сессия "Case Study" прошла в рамках промышленной выставки "Иннопром", экспортеры поделились своим опытом выхода на внешние рынки с использованием инструментов поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ), говорится в сообщении центра."Опыт крупных компаний, которым в своей деятельности всегда легче допустить ту или иную ошибку, безусловно, поможет средним и небольшим компаниям избежать неверных решений и с минимальными рисками успешно выходить на экспорт, учась не на своих, а чужих ошибках, на чужом опыте. Как показывает практика, маленькие компании смотрят на то, что делают большие, и следуют за ними", - рассказал вице-президент группы РЭЦ Максим Кобин.На сессии представители крупного бизнеса рассказали о своих историях успеха, поделились опытом заключения экспортных контрактов, организации поставок за рубеж, использования инструментов поддержки РЭЦ и увеличения с помощью экспорта размеров своего бизнеса.

https://ria.ru/20210705/innoprom-1739966394.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), российский экспортный центр, иннопром, екатеринбург, технологии, экономика