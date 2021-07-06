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В Верховном суде рассказали, чем грозит снятие денег с чужой карты

В Верховном суде рассказали, чем грозит снятие денег с чужой карты - РИА Новости, 06.07.2021

В Верховном суде рассказали, чем грозит снятие денег с чужой карты

Снятие денег с чужой карты или безналичные платежи за чужой счет грозят в России лишением свободы на срок до шесть лет, разъяснил пленум Верховного суда. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:13

2021-07-06T15:13

2021-07-06T15:13

россия

верховный суд рф

технологии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Снятие денег с чужой карты или безналичные платежи за чужой счет грозят в России лишением свободы на срок до шесть лет, разъяснил пленум Верховного суда."Тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку "с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств"", - сказано в постановлении.Так же квалифицируется поступок человека, похитившего деньги с банковского счета, использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли).Ответственность по данному пункту статьи 158 УК РФ "Кража" составляет до шести лет лишения свободы.Преступление считается оконченным с момента снятия средств, а местом окончания преступления является офис банка, где был открыт или велся счет (это важно для определения отдела правоохранительных органов, который займется расследованием, и суда, который рассмотрит дело в итоге).

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