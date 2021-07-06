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В Верховном суде рассказали, чем грозит снятие денег с чужой карты
В Верховном суде рассказали, чем грозит снятие денег с чужой карты - РИА Новости, 06.07.2021
В Верховном суде рассказали, чем грозит снятие денег с чужой карты
Снятие денег с чужой карты или безналичные платежи за чужой счет грозят в России лишением свободы на срок до шесть лет, разъяснил пленум Верховного суда. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:13
2021-07-06T15:13
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Снятие денег с чужой карты или безналичные платежи за чужой счет грозят в России лишением свободы на срок до шесть лет, разъяснил пленум Верховного суда."Тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку "с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств"", - сказано в постановлении.Так же квалифицируется поступок человека, похитившего деньги с банковского счета, использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли).Ответственность по данному пункту статьи 158 УК РФ "Кража" составляет до шести лет лишения свободы.Преступление считается оконченным с момента снятия средств, а местом окончания преступления является офис банка, где был открыт или велся счет (это важно для определения отдела правоохранительных органов, который займется расследованием, и суда, который рассмотрит дело в итоге).
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россия, верховный суд рф, технологии
В Верховном суде рассказали, чем грозит снятие денег с чужой карты
15:13 06.07.2021
 
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Карта Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Верховном суде рассказали, что снятие денег с чужой карты грозит заключением на шесть лет

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Снятие денег с чужой карты или безналичные платежи за чужой счет грозят в России лишением свободы на срок до шесть лет, разъяснил пленум Верховного суда.
"Тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку "с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств"", - сказано в постановлении.
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Так же квалифицируется поступок человека, похитившего деньги с банковского счета, использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли).
Ответственность по данному пункту статьи 158 УК РФ "Кража" составляет до шести лет лишения свободы.
Преступление считается оконченным с момента снятия средств, а местом окончания преступления является офис банка, где был открыт или велся счет (это важно для определения отдела правоохранительных органов, который займется расследованием, и суда, который рассмотрит дело в итоге).
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