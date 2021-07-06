https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740131960.html

Пашинян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке

Пашинян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021

Пашинян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:59

2021-07-06T16:59

2021-07-06T17:00

происшествия

крушение ан-26 на камчатке

россия

никол пашинян

ан-26

владимир путин

петропавловск-камчатский

армения

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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили во вторник в пресс-службе армянского кабмина.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.“Oт имени народа Армении и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с крушением АН-26 на Камчатке. В этот скорбный час прошу Вас передать глубокие соболезнования родным и близким погибших”, - говорится в сообщении, текст которого размещен на сайте правительства.

https://ria.ru/20210706/turtsiya-1740111368.html

россия

петропавловск-камчатский

армения

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происшествия, крушение ан-26 на камчатке, россия, никол пашинян, ан-26, владимир путин, петропавловск-камчатский, армения