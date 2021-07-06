https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740131960.html
Пашинян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке
Пашинян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
Пашинян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:59
2021-07-06T16:59
2021-07-06T17:00
происшествия
крушение ан-26 на камчатке
россия
никол пашинян
ан-26
владимир путин
петропавловск-камчатский
армения
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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили во вторник в пресс-службе армянского кабмина.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.“Oт имени народа Армении и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с крушением АН-26 на Камчатке. В этот скорбный час прошу Вас передать глубокие соболезнования родным и близким погибших”, - говорится в сообщении, текст которого размещен на сайте правительства.
https://ria.ru/20210706/turtsiya-1740111368.html
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происшествия, крушение ан-26 на камчатке, россия, никол пашинян, ан-26, владимир путин, петропавловск-камчатский, армения
Пашинян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке
16:59 06.07.2021 (обновлено: 17:00 06.07.2021)
Пашинян выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 на Камчатке