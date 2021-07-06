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Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановили до утра
Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановили до утра - РИА Новости, 06.07.2021
Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановили до утра
Поиски обломков самолета Ан-26 на Камчатке приостановлены с наступлением темноты, продолжатся утром, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:23
2021-07-06T14:23
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Поиски обломков самолета Ан-26 на Камчатке приостановлены с наступлением темноты, продолжатся утром, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС."Основные поиски приостановлены в связи с наступлением темного времени суток", - сказал собеседник агентства.По его словам, они будут продолжены с утра.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
https://ria.ru/20210706/samolet-1740088511.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановили до утра
14:23 06.07.2021
 
© AP Photo / Marina LystsevaСамолет Ан-26 с бортовым номером RA-26085 авиакомпании "Камчатские авиалинии"
Самолет Ан-26 с бортовым номером RA-26085 авиакомпании Камчатские авиалинии - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / Marina Lystseva

Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановили до утра

Читать ria.ru в
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Поиски обломков самолета Ан-26 на Камчатке приостановлены с наступлением темноты, продолжатся утром, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
"Основные поиски приостановлены в связи с наступлением темного времени суток", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, они будут продолжены с утра.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
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Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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