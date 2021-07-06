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Появились первые кадры с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Появились первые кадры с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
Появились первые кадры с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке
"Известия" опубликовали первые снимки с места крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:17
2021-07-06T15:25
крушение ан-26 на камчатке
ил-38
ан-26
следственный комитет россии (ск рф)
палана
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали первые снимки с места крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае.Судя по фотографии, самолет врезался в скалу и загорелся. На склоне заметно черное пятно.По словам начальника отдела информобеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана первого ранга Николая Воскресенского, самолет Ил-38 обнаружил две части Ан-26: фрагмент фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море, в четырех километрах от берега.Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров сегодня утром, когда находился в девяти километрах от пункта назначения при заходе на посадку. На борту были шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы Ольга Мохирева. Все они, по предварительным данным, погибли. СК рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело. Следователи выехали на место происшествия. Помимо этого, специалисты уже взяли образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет, продолжаются допросы свидетелей случившегося.
https://ria.ru/20210706/samolet-1740088511.html
палана
камчатский край
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крушение ан-26 на камчатке, ил-38, ан-26, следственный комитет россии (ск рф), палана, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия
Появились первые кадры с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке
14:17 06.07.2021 (обновлено: 15:25 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко

В Сети появились первые кадры с места крушения самолета Ан-26 у побережья Камчатки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали первые снимки с места крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае.
Судя по фотографии, самолет врезался в скалу и загорелся. На склоне заметно черное пятно.
По словам начальника отдела информобеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана первого ранга Николая Воскресенского, самолет Ил-38 обнаружил две части Ан-26: фрагмент фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море, в четырех километрах от берега.
Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров сегодня утром, когда находился в девяти километрах от пункта назначения при заходе на посадку. На борту были шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы Ольга Мохирева. Все они, по предварительным данным, погибли.
СК рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.
Следователи выехали на место происшествия. Помимо этого, специалисты уже взяли образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет, продолжаются допросы свидетелей случившегося.
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Крушение Ан-26 на КамчаткеИл-38Ан-26Следственный комитет России (СК РФ)ПаланаКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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