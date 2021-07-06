https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740096448.html
Спасатели пока не нашли тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Спасатели пока не нашли тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
Спасатели пока не нашли тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Спасатели пока не нашли тела на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:16
2021-07-06T14:16
2021-07-06T16:03
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740077517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b02fd6808441282faab288cd8bfcdcb5.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Спасатели пока не нашли тела на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Нет, (тела пока не нашли)", - сказал собеседник агентства.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
https://ria.ru/20210706/samolet-1740088511.html
палана
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740077517_578:449:2710:2048_1920x0_80_0_0_6611b1430a83358ef8d9c2245dcaaa34.jpg
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадры МЧС
МЧС опубликовало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке. Как сообщалось ранее, в результате катастрофы погибли все 28 человек, находившиеся на борту.
Спасатели пока не нашли тел погибших, поиски приостановили с наступлением темноты, их возобновят утром
2021-07-06T14:16
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Спасатели пока не нашли тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке
14:16 06.07.2021 (обновлено: 16:03 06.07.2021)
Спасатели пока не нашли тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке