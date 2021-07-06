https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740096448.html

Спасатели пока не нашли тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели пока не нашли тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021

Спасатели пока не нашли тела на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели пока не нашли тела на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:16

2021-07-06T14:16

2021-07-06T16:03

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Спасатели пока не нашли тела на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Нет, (тела пока не нашли)", - сказал собеседник агентства.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

https://ria.ru/20210706/samolet-1740088511.html

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадры МЧС МЧС опубликовало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке. Как сообщалось ранее, в результате катастрофы погибли все 28 человек, находившиеся на борту. Спасатели пока не нашли тел погибших, поиски приостановили с наступлением темноты, их возобновят утром 2021-07-06T14:16 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия