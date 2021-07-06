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На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26
На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021
На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26
Возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:10
2021-07-06T16:03
ан-26
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
палана
петропавловск-камчатский
крушение ан-26 на камчатке
камчатский край
происшествия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб."Предположения строить рано, будет комиссия, будут разбираться. Но там был сильный боковой ветер... Это наиболее вероятное предположение пока", - сказал собеседник.Он добавил, что на месте работают специалисты предприятия, еще прибудут сотрудники, в том числе чтобы искать тела.Самолет Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу, часть обломков упала в море, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб."Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря. (Скала) не на траектории посадки самолета", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья, часть носа - в море.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Позже Росавиация сообщила, что спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26 в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Палане. Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб, все находившиеся на борту люди, по предварительным данным, погибли.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an-26-1740083517.html
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палана
петропавловск-камчатский
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ан-26, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, камчатский край, происшествия
На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26
13:10 06.07.2021 (обновлено: 16:03 06.07.2021)
 

На авиапредприятии назвали возможную причину крушения Ан-26

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.
"Предположения строить рано, будет комиссия, будут разбираться. Но там был сильный боковой ветер... Это наиболее вероятное предположение пока", - сказал собеседник.
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Он добавил, что на месте работают специалисты предприятия, еще прибудут сотрудники, в том числе чтобы искать тела.
Самолет Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу, часть обломков упала в море, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.
"Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря. (Скала) не на траектории посадки самолета", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья, часть носа - в море.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Позже Росавиация сообщила, что спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26 в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Палане. Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб, все находившиеся на борту люди, по предварительным данным, погибли.
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Ан-26Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПаланаПетропавловск-КамчатскийКрушение Ан-26 на КамчаткеКамчатский крайПроисшествия
 
 
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