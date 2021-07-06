https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740082111.html

На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26

На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021

На Камчатке назвали возможную причину крушения Ан-26

Возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:10

2021-07-06T13:10

2021-07-06T16:03

ан-26

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

палана

петропавловск-камчатский

крушение ан-26 на камчатке

камчатский край

происшествия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб."Предположения строить рано, будет комиссия, будут разбираться. Но там был сильный боковой ветер... Это наиболее вероятное предположение пока", - сказал собеседник.Он добавил, что на месте работают специалисты предприятия, еще прибудут сотрудники, в том числе чтобы искать тела.Самолет Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу, часть обломков упала в море, сообщил РИА Новости замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб."Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря. (Скала) не на траектории посадки самолета", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья, часть носа - в море.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Позже Росавиация сообщила, что спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26 в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Палане. Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб, все находившиеся на борту люди, по предварительным данным, погибли.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an-26-1740083517.html

https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740067527.html

палана

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадры МЧС МЧС опубликовало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке. Как сообщалось ранее, в результате катастрофы погибли все 28 человек, находившиеся на борту. Спасатели пока не нашли тел погибших, поиски приостановили с наступлением темноты, их возобновят утром 2021-07-06T13:10 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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