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Самолет Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего Ан-26
Самолет Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021
Самолет Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего Ан-26
Самолёт Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего на Камчатке Ан-26, по словам летчиков, в районе поисков сложные погодные... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:53
2021-07-06T12:06
ан-26
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
крушение ан-26 на камчатке
тихоокеанский флот вмф россии
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Самолёт Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего на Камчатке Ан-26, по словам летчиков, в районе поисков сложные погодные условия, сообщил РИА Новости представитель ВВО по Тихоокеанскому флоту.Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом пропала перед манёвром при заходе на посадку в девяти километрах от посёлка Палана."Самолёт прибыл в район предполагаемого поиска, осматривается район посёлка Палана и прилегающие к нему территории, по словам летчиков, в районе поиска сложные погодные условия,", - заявил собеседник агентства, добавив, что службы противолодочный самолёт средней дальности используется для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок условного противника.По данным Росавиации, метеоусловия в момент посадки Ан-26 были сложными: туман и облачность, самолет пропал за 10 минут до назначенного времени посадки. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
https://ria.ru/20210706/samolet-1740062816.html
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ан-26, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, тихоокеанский флот вмф россии, происшествия
Самолет Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего Ан-26
11:53 06.07.2021 (обновлено: 12:06 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын

Самолет Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего на Камчатке Ан-26

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Самолёт Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего на Камчатке Ан-26, по словам летчиков, в районе поисков сложные погодные условия, сообщил РИА Новости представитель ВВО по Тихоокеанскому флоту.
Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом пропала перед манёвром при заходе на посадку в девяти километрах от посёлка Палана.
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"Самолёт прибыл в район предполагаемого поиска, осматривается район посёлка Палана и прилегающие к нему территории, по словам летчиков, в районе поиска сложные погодные условия,", - заявил собеседник агентства, добавив, что службы противолодочный самолёт средней дальности используется для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок условного противника.
По данным Росавиации, метеоусловия в момент посадки Ан-26 были сложными: туман и облачность, самолет пропал за 10 минут до назначенного времени посадки. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
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Ан-26Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПаланаПетропавловск-КамчатскийКрушение Ан-26 на КамчаткеТихоокеанский флот ВМФ РоссииПроисшествия
 
 
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