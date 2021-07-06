https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740067527.html

Самолет Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего Ан-26

Самолет Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021

Самолет Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего Ан-26

Самолёт Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего на Камчатке Ан-26, по словам летчиков, в районе поисков сложные погодные... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:53

2021-07-06T11:53

2021-07-06T12:06

ан-26

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

крушение ан-26 на камчатке

тихоокеанский флот вмф россии

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Самолёт Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота прибыл в район поиска пропавшего на Камчатке Ан-26, по словам летчиков, в районе поисков сложные погодные условия, сообщил РИА Новости представитель ВВО по Тихоокеанскому флоту.Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом пропала перед манёвром при заходе на посадку в девяти километрах от посёлка Палана."Самолёт прибыл в район предполагаемого поиска, осматривается район посёлка Палана и прилегающие к нему территории, по словам летчиков, в районе поиска сложные погодные условия,", - заявил собеседник агентства, добавив, что службы противолодочный самолёт средней дальности используется для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок условного противника.По данным Росавиации, метеоусловия в момент посадки Ан-26 были сложными: туман и облачность, самолет пропал за 10 минут до назначенного времени посадки. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

https://ria.ru/20210706/samolet-1740062816.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an26-1740045456.html

палана

петропавловск-камчатский

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-26, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, тихоокеанский флот вмф россии, происшествия