https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740039983.html
После исчезновения Ан-26 на Камчатке открыли горячую линию
После исчезновения Ан-26 на Камчатке открыли горячую линию - РИА Новости, 06.07.2021
После исчезновения Ан-26 на Камчатке открыли горячую линию
Работу начала горячая линия по вопросам исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:40
2021-07-06T09:40
2021-07-06T11:43
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Работу начала горячая линия по вопросам исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает МЧС РФ.Во вторник днем самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время. По данным главка МЧС, на борту 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа; правительство Камчатского края сообщало, что на борту самолета находились шесть членов экипажа и 21 пассажир. Идут поиски."Открыты телефоны горячей линии. При администрации городского округа "посёлок Палана" открыта горячая линия, телефон 8-415-33-14-522, - говорится в сообщении.Также в сообщении указали телефон доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю: 8-4152-30-10-99.
https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740038025.html
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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия
После исчезновения Ан-26 на Камчатке открыли горячую линию
09:40 06.07.2021 (обновлено: 11:43 06.07.2021)
МЧС сообщило, что после исчезновения Ан-26 на Камчатке открыта горячая линия